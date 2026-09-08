Đội tuyển nữ Việt Nam chạy nước rút trước thềm ASIAD 20

Chuyến tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam tại Tô Châu (Trung Quốc) sẽ khép lại sau trận giao hữu cùng đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9-9. Đây là giai đoạn tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20 của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 9-9 (giờ Việt Nam). Đây cũng là màn tổng dượt cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào ASIAD 20, trong một bảng đấu gay go.

Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2-9. Sau những ngày rèn luyện, đội có trận giao hữu đầu tiên với CLB Jiangsu FC vào ngày 5-9 và giành chiến thắng 1-0. Trận đấu giúp Ban huấn luyện có thêm những đánh giá về lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu và hoàn thiện sự chuẩn bị về chuyên môn.

Ưu tiên hàng đầu mà HLV Hoàng Văn Phúc trong giai đoạn tập huấn này là giải bài toán ở hàng công khi lần lượt không còn sự đóng góp những cựu binh Tuyết Dung, Huỳnh Như. Trước mắt, ông Phúc xây dựng xung quanh chân sút kỳ cựu Hải Yến là những tiền đạo trẻ Minh Chuyên, Hoàng Vân, Tuyết Ngân, Vạn Sự…

Hải Yến, tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển nữ Việt Nam

Tại ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ khá mạnh. Ngoài “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan còn có Đài Loan (TQ) và nhất là đội chủ nhà Nhật Bản. Với trình độ vượt trội lẫn ưu thế sân nhà, tuyển nữ Nhật Bản dễ giành vé đầu tiên đi tiếp, còn vé nhì bảng đang được chia đều cơ hội cho 3 đội.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho ASIAD 2026, tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương cho biết việc từng có cơ hội đối đầu với Nhật Bản và Đài Loan (TQ) ở các giải đấu trước giúp cô có thêm sự tự tin khi gặp lại những đối thủ này.

“Trước đây, tôi có gặp Nhật Bản và Đài Loan (TQ) ở các giải đấu trước. Cho đến giờ này khi gặp lại những đối thủ này, bản thân tôi cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn khi đối đầu với họ”, Trúc Hương bộc bạch.

Tiền vệ Trúc Hương hăng say tập luyện

Tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu được ra sân và đóng góp vào thành tích chung của toàn đội. “Nếu được vào sân thi đấu, tôi sẽ cố gắng giúp đội tuyển đi xa hơn. Về trận giao hữu với Trung Quốc, tôi hy vọng sẽ hoàn thiện thể lực và kỹ chiến thuật để chuẩn bị tốt cho giải đấu châu Á sắp tới”, Trúc Hương nói.

Ngay sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chốt danh sách tham dự ASIAD 20 và sớm di chuyển sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20. Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận ra quân vào ngày 14-9 gặp Đài Loan (TQ), sau đó gặp Nhật Bản (ngày 17-9) và Thái Lan (21-9).

KHÁNH VÂN