Thể thao Việt Nam chốt lực lượng tham dự ASIAD 2026

Thể thao Việt Nam có đại diện tham dự Hội nghị khẳng định của Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, gút danh sách chính thức các thành viên trong đoàn

Hội nghị khẳng định của ASIAD 2026 là phiên họp quan trọng dành cho các quốc gia tham dự Đại hội. Ảnh: OCA

Ngày 9-9, Hội nghị khẳng định của Ban tổ chức ASIAD 20 sẽ diễn ra tại Nhật Bản. Đây là phiên họp quan trọng để Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản nhận xác nhận đăng ký cuối cùng từ tất cả các đoàn thể thao tham dự đại hội. Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham gia ASIAD 20 với 498 thành viên, bao gồm 348 VĐV, sẽ có đại diện tham gia hội nghị này.

Thời gian qua, một số đội tuyển thể thao quốc gia có thay đổi VĐV trong danh sách vì chấn thương. Sự thay đổi VĐV thay thế sẽ được thông báo tại Hội nghị khẳng định của Ban tổ chức ASIAD 20.

Sau khi các quốc gia hoàn tất thông báo chính thức thành phần dự ASIAD 20 với Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản, sự thay đổi sẽ không còn hiệu lực.

Trước đó, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cùng Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản thông báo đã có hơn 17.000 VĐV và quan chức đăng ký tham dự đại hội trước thời hạn chốt danh sách đăng ký tên (Entry by Name) vào tháng 7.

ASIAD 2026 sẽ tổ chức từ ngày 19-9 tới 4-10 tại Aichi - Nhật Bản với 469 nội dung của 43 môn (71 phân môn) chính thức.

Thể thao Việt Nam cử các đội tuyển quốc gia tranh tài 33 môn, phân môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

MINH CHIẾN