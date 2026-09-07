VĐV giành huy chương ASIAD 20 sẽ được thưởng “nóng”

Lãnh đạo ngành Thể thao Việt Nam cho biết sẽ có thưởng “nóng” động viên tinh thần HLV, VĐV khi giành huy chương ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực tìm kiếm các nguồn lực tài trợ đồng hành tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi với báo chí ngày 7-9, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định toàn bộ số tiền vận động từ các nhà tài trợ đồng hành với Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD 20 được tập trung dành cho thưởng “nóng” nhằm động viên tinh thần HLV, VĐV khi đạt huy chương.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nói thêm: “Sự đồng hành vào cuộc của cả xã hội không chỉ mang đến động viên về vật chất mà còn có tác động lớn về tinh thần dành cho HLV, VĐV Thể thao Việt Nam sắp tranh tài ASIAD 20.

Chúng tôi xác định các nguồn tài trợ để phục vụ cho các HLV, VĐV. Đây sẽ dành cho thưởng “nóng” khi họ đạt huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dùng toàn bộ sự tài trợ của các đơn vị đồng hành làm phần thưởng từ đó tất cả HLV, VĐV nỗ lực hơn, động lực hơn trong thi đấu”.

Cùng sáng ngày 7-9 tại Hà Nội, Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 đã ký tài trợ, tiếp tục có đồng hành từ sản phẩm Revive, thương hiệu nước uống thế thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam. Đơn vị đồng hành đã cam kết tài trợ gồm vật chất trong quá trình vận động và tinh thần trên hành trình thi đấu ASIAD 20 cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Tới thời điểm này, Ủy ban Olympic Việt Nam và Đoàn thể thao Việt Nam đã có 3 đơn vị tài trợ đồng hành trong sự chuẩn bị tham dự ASIAD 20.

Sau khi tổng hợp đầy đủ các nguồn tài trợ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ công bố mức thưởng “nóng” chính thức đối với từng kết quả huy chương ASIAD 20 vào tuần tới.

Sau khi có các nhà tài trợ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ công bố thưởng "nóng" trong thời gian tới. Ảnh: MINH MINH

Tại ASIAD 19, Ủy ban Olympic Việt Nam từng treo thưởng “nóng” 200 triệu đồng cho mỗi thành tích HCV.

Dù vậy trong quá trình Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc), mức thưởng “nóng” đã nâng lên là 400 triệu đồng/HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên. Đại hội tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 tới 4-10. Chúng ta tham gia 33 môn, phân môn tại ASIAD 20. Chỉ tiêu thành tích là từ 4 tới 6 HCV.

MINH CHIẾN