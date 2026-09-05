Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4-6 HCV tại ASIAD 20 là thước đo quan trọng

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), ông Nguyễn Hồng Minh đã có những bày tỏ trước truyền thông ngày 5-9.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn trong thời điểm nước rút trước khi sang Nhật Bản tranh tài ASIAD 20.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng: “Chỉ tiêu giành từ 4 HCV trở lên đối với ASIAD 20 được Đoàn thể thao Việt Nam xây dựng dựa trên thực tế lực lượng, không mang tính áp đặt cảm tính.

Nhìn lại ASIAD 19, thành tích 3 HCV là bài học thực tế sâu sắc về tính cạnh tranh khốc liệt ở đấu trường châu lục.

Mục tiêu thành tích dành cho ASIAD 20 sẽ phản ánh 2 yếu tố chuyên môn rất rõ ràng. Đầu tiên là sự tích lũy của các nội dung trọng điểm; các môn thế mạnh như bắn súng, karate hay cầu mây đã có thêm chu kỳ rèn luyện, cọ xát quốc tế định hình bộ khung VĐV bước vào giai đoạn chín muồi phong độ.

Thứ 2 là sự đầu tư trọng tâm. Ngành Thể thao Việt Nam không đầu tư dàn trải, chủ động tập trung tối đa nguồn lực cho các nội dung có khả năng tranh chấp trực tiếp nhằm tối ưu hóa cơ hội thành công”.

Đội tuyển karate Việt Nam đang tập huấn võ sĩ kata (biểu diễn) nữ tại Nhật Bản. Ảnh: HKF

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng nói thêm: “Chúng tôi không xem chỉ tiêu tại ASIAD 20 là một áp lực thành tích đơn thuần, mà nhìn nhận như một thước đo cho sự tiến bộ, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình.

Toàn đoàn sẽ tiếp cận từng nội dung thi đấu bằng tinh thần tôn trọng đối thủ nhưng tự tin vào quá trình chuẩn bị bài bản.

Có 3 yếu tố chuyên môn bảo đảm tính thực tế cho mục tiêu lần này:

Thứ nhất, chúng ta duy trì được nền tảng và biết cách khai thác các nội dung tiềm năng. Bộ khung nhân sự ổn định mang về 3 HCV tại ASIAD 19 của đội bắn súng, karate, cầu mây tiếp tục là điểm tựa chuyên môn vững chắc.

Bên cạnh đó, Thể thao Việt Nam có thêm một số nội dung ở các môn đua thuyền, điền kinh hoặc thể thao điện tử-Esports đang có thông số thành tích tiếp cận nhóm đầu châu Á và kỳ vọng giành thêm HCV từ nhóm này có tính khả thi cao.

Tiếp theo, mục tiêu tại ASIAD 20 nhất quán với lộ trình của Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 – 2045” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc hướng tới các cột mốc huy chương cụ thể là bước đi định vị rõ hơn vị thế chuyên môn Thể thao Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Thứ 3, chúng ta có sự thay đổi căn bản trong phương thức chuẩn bị. Ngành Thể thao Việt Nam đã thiết lập chế độ đầu tư chuyên sâu về kinh phí, dinh dưỡng và chuyên gia ngoại cho nhóm VĐV trọng điểm.

Việc các đội tuyển được tạo điều kiện tập huấn biệt lập dài ngày tại các quốc gia có nền thể thao tiên tiến như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc trước ASIAD 20 là để chuẩn bị nền tảng kỹ thuật vững chắc sẵn sàng thi đấu tại Nhật Bản”.

Cũng trong trao đổi của mình, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho biết một số nội dung của Đội tuyển điền kinh Việt Nam (tiếp sức 4x100m nữ, 4x400m nữ), Đội tuyển canoeing, rowing, TDDC, thể thao điện tử Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ thành tích tới đây ở ASIAD 20.

ASIAD 20 diễn ra chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 với 498 thành viên. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, 303 thành viên trong lực lượng trên tham dự bằng kinh phí Nhà nước. Thể thao Việt Nam sẽ góp mặt tại 33 môn, phân môn tại ASIAD 20. Chúng ta đặt mục tiêu giành từ 4 tới 6 HCV và đứng trong top 20 toàn đoàn.

MINH CHIẾN