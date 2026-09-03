Cung thủ Việt Nam chọn tập huấn tại Ấn Độ, Nhật Bản trước khi tranh tài ở ASIAD 20

10 VĐV của đội tuyển bắn cung Việt Nam được chia 2 nhóm tập huấn theo các chương trình giúp tăng cường chuyên môn chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Lê Quốc Phong, một trong những cung thủ được tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 20 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Giai đoạn chuẩn bị quan trọng

Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ trải qua quá trình tập huấn tại Ấn Độ và Nhật Bản để chuẩn bị cho ASIAD 20. Ban huấn luyện đã đăng ký 10 cung thủ tranh tài tại ASIAD 20.

Theo đó, thành viên nội dung cung 3 dây vừa có mặt tại Ấn Độ vào ngày 2-9. Sau họ, các đồng đội nhóm chuyên môn cung 1 dây được cử sang Nhật Bản tập huấn vào tuần sau. Cả 2 chương trình được xây dựng kỹ lưỡng và ban huấn luyện lựa chọn điểm tập luyện phù hợp ở nước ngoài giúp cung thủ Việt Nam đảm bảo được chuyên môn.

Phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân trao đổi: “Chương trình tập huấn sát thời điểm tham dự ASIAD 20 là sự chuẩn bị quyết định để toàn đội tìm điểm rơi phong độ ngay khi có mặt tại Nhật Bản”.

Trong đợt tập huấn ở Ấn Độ, chuyên gia Salaria Singh là người chịu trách nhiệm nâng cao chuyên môn cùng nhóm cung thủ Công Đức, Xuân Hưởng, Văn Đầy, Phương Nhi. Trong khi đó, đội hình gồm cung thủ Lộc Thị Đào, Huyền Điệp, Phương Thảo, Quốc Phong, Phi Vũ, Nguyễn Duy tập huấn ở Nhật Bản.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam không tập huấn nước ngoài từ đầu năm tới nay. Tuy vậy, ASIAD 20 đang cận kề nên kỳ tập huấn ở Ấn Độ và Nhật Bản là cữ chuẩn bị quan trọng sẽ mang tới tín hiệu chuyên môn tích cực cho toàn đội.

Cơ hội tranh huy chương ở nhóm cung 1 dây

Phi Vũ (áo trắng) đang có phong độ ổn định thời điểm hiện tại. Ảnh: WORLD ARCHERY

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương ASIAD 20 và Ban huấn luyện vẫn đánh giá khả năng tranh chấp nằm ở cơ hội của các tuyển thủ nội dung cung 1 dây.

Năm 2023, các cung thủ Việt Nam không giành được huy chương ở ASIAD 19. Trước đó, chúng ta cũng không có huy chương ở kỳ ASIAD 17 - 2014 và ASIAD 18 - 2018.

Tuy nhiên, bắn cung Việt Nam đang sở hữu lứa tuyển thủ bước vào độ chín sự nghiệp ở cung 1 dây. Trong đó, nhiều gương mặt Quốc Phong, Phi Vũ, Nguyễn Duy đạt chuyên môn ổn định và là nhân tố đủ khả năng tranh chấp thành tích tại ASIAD 20.

Đội tuyển bắn cung vừa đón sự trở lại của tuyển thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở kỳ tập huấn năm nay. Nam tuyển thủ này có chuyên môn tốt, từng tham dự Olympic năm 2020 tại Nhật Bản.

Ngay khi trở lại, Phi Vũ giành 1 HCB cá nhân và 1 HCĐ đồng đội nam nữ (thi đấu cùng Lộc Thị Đào) cung 1 dây tại Cúp châu Á 2026 tổ chức tháng 3-2026 ở Thái Lan.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn dành cho nhóm cung thủ 1 dây của Đội tuyển bắn cung Việt Nam tại Nhật Bản kéo dài đến sát thời điểm thi đấu chính thức.

Khi chương trình tập huấn kết thúc, cung thủ 1 dây của Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ di chuyển thẳng tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) để nhập cuộc ASIAD 20.

Hồi tháng 5-2026 tại Trung Quốc, bộ 3 cung thủ gồm Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã giành HCĐ Cúp thế giới 2026 (nội dung đồng đội cung 1 dây). Đây là huy chương thế giới đầu tiên của đội tuyển bắn cung Việt Nam.

MINH CHIẾN