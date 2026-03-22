Lê Quốc Phong và đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu Cúp châu Á 2026

Đội tuyển bắn cung Việt Nam bắt đầu chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên năm 2026 là Cúp châu Á được diễn ra tại Thái Lan.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam cử 10 tuyển thủ góp mặt Cúp châu Á 2026 được tranh tài từ ngày 22-3 tới 28-3.

Trong thành phần thi đấu lần này, đội tuyển bắn cung Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của cung thủ Lê Quốc Phong. Đây là 1 trong những gương mặt quan trọng của nội dung cung 1 dây của tuyển bắn cung Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt tại Cúp châu Á 2026. Quốc Phong từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ngoài Lê Quốc Phong, đội tuyển bắn cung Việt Nam có sự trở lại của tuyển thủ Olympic Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Phi Vũ từng góp mặt Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Năm nay, Phi Vũ đã được tập trung trở lại đội tuyển bắn cung Việt Nam để làm nhiệm vụ quốc tế.

Ngoài 2 cung thủ trên, đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu ở Thái Lan còn có 1 số gương mặt đã đạt chuyên môn tốt thời gian qua như Lộc Thị Đào, Huyền Điệp, Hoàng Thị Mai, Xuân Hưởng, Công Đức, Vân Anh, Ngọc Tú, Minh Đức.

Các cung thủ được làm quen với trường bắn trong ngày 22-3. Từ ngày 23-3, vòng loại các nội dung sẽ được khởi tranh. Nội dung cá nhân diễn ra đầu tiên, sau đó các đội sẽ thi đấu nội dung đồng đội. Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập huấn từ tháng 1-2026. Cúp châu Á 2026 là chương trình quốc tế đầu tiên trong năm nay, tuy nhiên, đây cũng là giải tích điểm để xét thứ hạng thế giới của cung thủ trong lộ trình hướng tới Olympic năm 2028.

MINH CHIẾN