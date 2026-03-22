Các môn khác

Lê Quốc Phong và đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu Cúp châu Á 2026

SGGPO

Đội tuyển bắn cung Việt Nam bắt đầu chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên năm 2026 là Cúp châu Á được diễn ra tại Thái Lan.

Tuyển thủ Lê Quốc Phong của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam cử 10 tuyển thủ góp mặt Cúp châu Á 2026 được tranh tài từ ngày 22-3 tới 28-3.

Trong thành phần thi đấu lần này, đội tuyển bắn cung Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của cung thủ Lê Quốc Phong. Đây là 1 trong những gương mặt quan trọng của nội dung cung 1 dây của tuyển bắn cung Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt tại Cúp châu Á 2026. Quốc Phong từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ngoài Lê Quốc Phong, đội tuyển bắn cung Việt Nam có sự trở lại của tuyển thủ Olympic Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Phi Vũ từng góp mặt Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Năm nay, Phi Vũ đã được tập trung trở lại đội tuyển bắn cung Việt Nam để làm nhiệm vụ quốc tế.

Ngoài 2 cung thủ trên, đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu ở Thái Lan còn có 1 số gương mặt đã đạt chuyên môn tốt thời gian qua như Lộc Thị Đào, Huyền Điệp, Hoàng Thị Mai, Xuân Hưởng, Công Đức, Vân Anh, Ngọc Tú, Minh Đức.

Các cung thủ được làm quen với trường bắn trong ngày 22-3. Từ ngày 23-3, vòng loại các nội dung sẽ được khởi tranh. Nội dung cá nhân diễn ra đầu tiên, sau đó các đội sẽ thi đấu nội dung đồng đội. Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập huấn từ tháng 1-2026. Cúp châu Á 2026 là chương trình quốc tế đầu tiên trong năm nay, tuy nhiên, đây cũng là giải tích điểm để xét thứ hạng thế giới của cung thủ trong lộ trình hướng tới Olympic năm 2028.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn cung Lê Quốc Phong bắn cung Việt Nam Cúp bắn cung châu Á 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn