Đội tuyển bắn cung Việt Nam chia tay chuyên gia Park Chae-soon

Chuyên gia ParK Chae-soon (giữa) kết thúc chương trình làm việc cùng đội tuyển bắn cung Việt Nam vào đầu năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bắn cung Việt Nam không tái ký hợp đồng với chuyên gia Hàn Quốc Park Chae-soon trong nhiệm vụ chuyên môn năm 2026. Theo tìm hiểu, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ chuẩn bị một số chương trình chuyên môn mới do vậy, cấp quản lý tính toán lại chương trình đầu tư tập huấn cùng chuyên gia. Trước mắt, ban huấn luyện nội sẽ đảm trách công việc huấn luyện trước khi đội tuyển bắn cung Việt Nam có bổ sung chuyên gia mới.

Chuyên gia Park Chae-soon đã làm việc cùng đội tuyển bắn cung Việt Nam bắt đầu từ năm 2023. Đây là chuyên gia có nhiều thành tích quốc tế trước khi tới Việt Nam làm việc. Trong đó, ông từng làm huấn luyện tại đội tuyển bắn cung Hàn Quốc giai đoạn 2011 tới 2021 và cùng các cung thủ của mình giành 4 HCV Olympic năm 2012 và 3 HCV tại Olympic năm 2016.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chuyên gia Park Chae-soon đã đồng hành cùng đội tuyển bắn cung Việt Nam có 2 suất tham dự Olympic 2024 tại Pháp cũng như cùng tham gia với cung thủ tại ASIAD 19 ở Trung Quốc.

Ở SEA Games 33-2025, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã giành 7 huy chương (3 HCB, 4 HCĐ). Các cung thủ Việt Nam đã có cơ hội giành HCV tại Thái Lan vừa qua nhưng không thành công.

Trước mắt, HLV Ngô Hải Nam sẽ được Ban huấn luyện giao trọng trách đảm bảo công tác huấn luyện các cung thủ Việt Nam. Chia sẻ khi về nước, chuyên gia Park Chae-soon cho rằng trong 3 năm làm việc tại Việt Nam có nhiều kỷ niệm và đồng hành chuyên môn cùng cung thủ để tập trung phát triển kinh nghiệm, chuyên môn cho VĐV bắn cung Việt Nam.

MINH CHIẾN