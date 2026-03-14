Đội quyền Anh Việt Nam thua đáng tiếc 2 trận bán kết tại giải vòng loại Olympic trẻ 2026

Các võ sĩ quyền Anh (boxing) trẻ của Việt Nam đang tranh tài tại vòng loại Olympic trẻ 2026 tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

VĐV Việt Nam không lọt được vào trận đấu cuối cùng trong hạng cân của mình. Ảnh: WORLDBOXING

Thông tin từ Ban huấn luyện đội boxing trẻ Việt Nam từ Thái Lan cho biết ngày 14-3, chúng ta để thua đáng tiếc tại 2 trận bán kết quan trọng tại World boxing Futures Cup 2026 đồng thời là vòng loại Olympic trẻ 2026. Chương trình tranh tài dành cho VĐV thuộc nhóm tuổi U19. Theo các quy định, Liên đoàn boxing thế giới sẽ công bố chính thức các suất Olympic trẻ 2026 sau giải.

Trong ngày thi đấu, boxing Việt Nam góp mặt tại 2 trận bán kết trong các hạng cân của giải. Tại trận bán kết hạng cân trên 80kg nữ, tuyển thủ Lê Thị Quỳnh Anh so găng trước Francis Taafaki (quốc đảo Tuvalu). Tuy nhiên, tuyển thủ của boxing trẻ Việt Nam đã bị thua trận khi các trọng tài chấm điểm chiến thắng RSC cho võ sĩ Francis Taafaki.

Tiếp đó, đội tuyển boxing Việt Nam có Đàm Thị Mai Anh vào trận bán kết hạng cân 80kg nữ gặp Aidana Ubaidullakyzy (Kazakhstan). Võ sĩ của Việt Nam cũng để thua theo điểm RSC trước đối thủ nên không có cơ hội vào chung kết.

Trong ngày thi đấu trước đó, đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã có Nguyễn Trọng Tiến vào tứ kết hạng cân 80kg nam nhưng tay đấm của Việt Nam đã thua trước Timur Taibekov (Kazakhstan) với kết quả 0-5.

Đội hình boxing Việt Nam góp mặt thi đấu gồm các tuyển thủ Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Thúy Nhi, Võ Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Đàm Thị Mai Anh, Lê Thị Quỳnh Quỳnh Anh, Đào Hà Tâm Du (nữ) và Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Trọng Tiến (nam). Môn boxing của Olympic trẻ 2026 sẽ trao 120 suất chính thức (60 nam, 60 nữ) cho các võ sĩ vượt qua các vòng tuyển chọn và xếp hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Các hạng cân chính thức của Olympic trẻ 2026 gồm 46-49kg, 52-56kg, 60-64kg, 69-75kg, 81-91kg (nam), 48-51kg, 54-57kg, 57-60kg, 64-69kg, 69-75kg (nữ).

Ngày 15-3 theo giờ địa phương, giải đấu sẽ kết thúc tại Thái Lan.

MINH CHIẾN