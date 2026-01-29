Các môn khác

Việt Nam sẽ làm chủ nhà tổ chức Đại hội thường niên Liên đoàn quyền Anh thế giới

Liên đoàn quyền Anh thế giới (IBF) đã quyết định chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Đại hội thường niên, dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Chủ tịch IBF đã làm việc với lãnh đạo CỤC TDTT Việt Nam về chương trình tổ chức Đại hội thường niên sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay. Ảnh: CỤC TDTT VN
Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh thế giới Daryl Peoples đã làm việc cùng lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam trong ngày 29-1 tại Hà Nội để đưa ra nhiều nội dung thảo luận. Một trong những trao đổi đi tới thống nhất là IBF chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Đại hội thường niên của tổ chức này sẽ diễn ra từ ngày 24-5 tới 30-5.

Đây là lần đầu tiên, một quốc gia tại Đông Nam Á có vinh dự được nhận quyền đăng cai Đại hội thường niên của Liên đoàn quyền Anh thế giới. Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh thế giới tin rằng đây sẽ là một trong những cơ hội để làng quyền Anh thế giới sẽ biết tới Việt Nam nhiều hơn, cũng như Việt Nam có những lợi thế trong việc tiến tới tổ chức một số giải quốc tế trong hệ thống ở tương lai.

Chương trình được diễn ra sẽ là lần thứ 41, Đại hội thường niên của Liên đoàn quyền Anh thế giới được tổ chức. Dự kiến, hơn 300 đại biểu của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang phát triển về môn quyền Anh sẽ tới Việt Nam tham dự Đại hội lần này. Đại diện Cục TDTT Việt Nam cũng hoan nghênh việc Liên đoàn quyền Anh thế giới chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Đại hội thường niên và sẽ ủng hộ để được cấp phép diễn ra theo đúng các quy định từ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành.

Năm 2026, quyền Anh Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong hệ thống thi đấu của IBF và tổ chức World boxing. Từ nay tới tháng 5, chương trình tổ chức Đại hội thường niên của Liên đoàn quyền Anh thế giới sẽ được IBF thông báo tới chủ nhà Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đúng yêu cầu pháp lý.

