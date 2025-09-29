Giải quyền Anh vô địch quốc gia 2025 là cuộc kiểm tra quan trọng trước SEA Games 33

Các võ sĩ trong cả nước sẽ tham dự giải quyền Anh (boxing) vô địch quốc gia 2025 từ ngày 2-10 tới đây.

VĐV quyền Anh cả nước sẽ thi đấu giành các tấm huy chương cao nhất giải vô địch quốc gia 2025 sắp khởi tranh. Ảnh: VBF

Giải quyền Anh vô địch quốc gia 2025 sẽ quy tụ những gương mặt hàng đầu cả nước tranh tài để xác định thành tích cao nhất. Với ban huấn luyện đội tuyển boxing nam, nữ Việt Nam, kết quả thi đấu tại giải cũng là cuộc kiểm tra kỹ lưỡng từng tuyển thủ trọng điểm trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

Theo dự kiến, 2 tuyển thủ Olympic của boxing nữ Việt Nam là Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Ánh có tham dự giải vô địch quốc gia năm nay. Các tuyển thủ đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 tuy nhiên cuộc tranh tài quốc gia vẫn là thách thức để từng gương mặt tranh kết quả cao nhất cho mình. Dự kiến, giải sẽ thi đấu nhóm tuổi 17-18 và 19-40 tuổi. Tại 2 nhóm tuổi ban tổ chức sẽ thi đấu 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ. Năm ngoái, các võ sĩ của Quân đội, Cần Thơ và Hà Nội đã đứng đầu trong các nhóm tuổi chuyên môn. Giới chuyên môn dự báo, lực lượng nòng cốt của các đơn vị này tiếp tục giữ ưu thế tại giải năm nay. Sẽ có hơn 300 VĐV tham dự giải năm nay từ ngày 2-10 tới 12-10 tại TPHCM.

Môn boxing SEA Games 33-2025 tổ chức các nội dung gồm 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 69kg, 75kg, 80kg dành cho nam. Nội dung nữ có 48kg, 50kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg. Các nội dung sẽ có trong chương trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN