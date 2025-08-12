Võ sĩ Ngọc Trân giành HCB tại giải boxing trẻ châu Á 2025

Tuyển thủ Ngọc Trân có HCB tại cuộc đấu tại Thái Lan lần này. Ảnh: WORLDBOXING

Giải boxing trẻ U19, U22 châu Á 2025 đã khép lại vào tối muộn ngày tranh tài 10-8 theo giờ địa phương tại Thái Lan. Đội tuyển boxing Việt Nam có võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân dự chung kết hạng cân 51kg nhóm U22 nữ. Cô đã đối đầu với Gulsevar Ganieva (Uzbekistan) để tìm HCV. Tuy nhiên sau các hiệp đấu, Ngọc Trân không thể vượt trội hơn đối thủ nên các trọng tài kỹ thuật chấm điểm cô thua 0-5 (27/30, 27/30, 27/30, 27/30, 27/30) và nhận HCB.

Boxing Việt Nam chỉ có Ngọc Trân giành quyền vào chung kết tại giải năm nay. Trước đó, chúng ta có Lục Thảo Thanh (48kg nữ, U19), Vũ Thị Thơm (57kg nữ, U19), Trần Thanh Tuyền (75kg nữ, U19) thua tại bán kết do vậy nhận HCĐ. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đội boxing Việt Nam có 3 HCĐ nhóm tuổi U19 nên đứng hạng 12. Với nhóm tuổi U22, chúng ta giành 1 HCB, 3 HCĐ nên đứng hạng 8. Xếp trên Việt Nam là các đội Uzbekistan, Kazakhstan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Mông Cổ.

Tại giải, đội boxing Việt Nam tham dự gồm các VĐV: Nguyễn Thị Ngọc Trân, Vũ Thị Thơm, Lục Thảo Thanh, Trần Thị Tố Như, Quàng Thị Nhung, Trần Thị Hoa, Ngô Ngọc Linh Chi, Trần Thanh Tuyền, Lý Trường Kiệt.

Boxing Việt Nam đang tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025 nên một số gương mặt nữ có chuyên môn tốt từ các giải quốc tế sẽ được tuyển chọn góp mặt.

