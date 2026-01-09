Đội tuyển TDDC Việt Nam chia tay chuyên gia Nhật Bản

Ngay đầu năm mới 2026, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam không triển hạn hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản để tìm thuê chuyên gia mới.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đã thi đấu đạt các tấm huy chương quan trọng tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH SANG

Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam đã cho biết, chuyên gia Nhật Bản Hayase Yukihiro chính thức kết thúc làm việc cùng đội tuyển từ đầu năm 2026. Ông Hayase Yukihiro đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2024. Vị chuyên môn tập trung làm công tác huấn luyện đối với các VĐV tuyến trẻ nội dung nữ của đội TDDC Việt Nam.

Tuy nhiên, TDDC Việt Nam xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển chuyên môn phù hợp hơn cho các gương mặt trọng điểm từ năm 2026. Vì thế, việc thay đổi chuyên gia được tính tới.

Ông Hayase Yukihiro đã về nước sau khi kết thúc hợp đồng. Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn thể dục Việt Nam đang xúc tiến các mối quan hệ để sớm tìm thuê được chuyên gia cho VĐV đội tuyển.

Các tuyển thủ TDDC Việt Nam sẽ tập trung chuyên môn hướng tới ASIAD 20 trong năm nay. Tại SEA Games 33-2025, đội TDDC Việt Nam đã giành được 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Các tấm HCV thuộc về tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Đinh Phương Thành. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây vẫn là nhóm tuyển thủ sẽ được tập luyện kỹ lưỡng để chuẩn bị cho ASIAD 20 vào tháng 9. Trong trường hợp tìm thuê được chuyên gia mới trong năm 2026, Ban huấn luyện sẽ tính toán các nhiệm vụ chuyên môn để VĐV được tăng cường tập luyện đạt kỹ thuật tốt nhất. Theo dự kiến, thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam có thể tham dự giải quốc tế đầu tiên năm 2026 vào tháng 3 sắp tới.

MINH CHIẾN