7 tuyển thủ TDDC Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33

Nguyễn Văn Khánh Phong là 1 trong những tuyển thủ sẽ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các VĐV đội tuyển TDDC quốc gia đang tích cực tập luyện để đảm bảo chuyên môn và tinh thần tốt nhất từ nay tới khi tới SEA Games 33-2025 tranh tài. Về cơ bản, ban huấn luyện đã chọn xong lực lượng sang Thái Lan thi đấu. Chúng tôi đánh giá, từng em VĐV có khả năng của mình”, phụ trách bộ môn thể dục (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện đã trao đổi.

Theo sự chuẩn bị, các tổ nội dung nam và nữ của đội tuyển TDDC Việt Nam lựa chọn 7 gương mặt chuyên môn tốt nhất trao cơ hội dự SEA Games 33-2025 gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang và Trần Đoàn Quỳnh Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thanh Phượng.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 của Thái Lan thông báo tới các quốc gia chỉ tổ chức thi đấu nội dung đơn môn nam, nữ của môn TDDC tại Đại hội lần này. Đó là lý do vì sao, chúng ta chỉ được đăng ký tối đa 4 tuyển thủ nam và 3 tuyển thủ nữ thi đấu.

Sau giải TDDC vô địch quốc gia 2025, lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 được xác định cuối cùng và lúc này, 7 tuyển đã xây dựng mục tiêu thành tích tranh chấp tại Thái Lan vào tháng 12. HLV Trương Minh Sang từng bày tỏ: “Thi đấu các nội dung đơn môn đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng tuyển thủ nam của Việt Nam có trình độ cũng như bài biểu diễn nhiều độ khó nên chúng tôi đang giúp các em đạt được sự chính xác nhất khi thi đấu. Quan trọng nhất, tâm lý của VĐV được giữ ổn định”.

Giải quốc tế gần nhất mà đội tuyển TDDC Việt Nam tranh tài là vô địch thế giới 2025 (bế mạc ngày 25-10) tại Indonesia. Đây đã là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng dành cho các tuyển thủ trọng điểm của TDDC Việt Nam.

Tuyển thủ Đinh Phương Thành là người nhiều kinh nghiệm nhất tại đội tuyển TDDC Việt Nam hiện tại. Ảnh: MINH CHIẾN

Một số gương mặt Đinh Phương Thành, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thị Thanh Phượng, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã tham dự giải vô địch thế giới 2025. Dù thế từ giải đấu, người làm chuyên môn đánh giá TDDC Việt Nam sẽ có những áp lực không nhỏ trong hành trình hướng tới tranh tài SEA Games 33-2025. Bởi lẽ, nhiều VĐV hàng đầu TDDC Đông Nam Á của các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia… đã ra thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025 và một số có những kết quả đáng chú ý.

Trong đó, tuyển thủ Tikumporn Surintornta (Thái Lan) đứng hạng 6 thế giới nội dung thể dục tự do nam, Amanda Yap (Singapore) đứng hạng 6 cầu thăng bằng nữ và Carlos Yulo (Philippines) giành HCV nhảy chống và HCĐ thể dục tự do nam.

Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển TDDC Việt Nam giành 4 HCV (đồng đội nam, ngựa vòng, vòng treo, xà đơn) trong 8 nội dung nam được tổ chức. Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành là VĐV giành HCV đơn môn tại Campuchia. Sau 2 năm, họ vẫn giữ sự ổn định tâm lý trong quá trình chuẩn bị SEA Games 33-2025. Tuy vậy, chúng ta vẫn cẩn trọng nhất định. “Các quốc gia đều tích cực chuẩn bị để tranh tài môn TDDC. Khi chưa thi đấu, mọi cơ hội tranh chấp thành tích là ngang nhau. Tuy nhiên, từng thành viên của đội tuyển TDDC Việt Nam quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất như sự chuẩn bị chuyên môn thời gian qua”, ông Bùi Trung Thiện bày tỏ thêm.

HLV Trương Minh Sang cho biết toàn đội đang tập trung chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng với SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Báo giới Đông Nam Á đã thông tin Liên đoàn thể dục Philippines sẽ không cử tuyển thủ Carlos Yulo tham dự SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, chỉ khi các đoàn họp kỹ thuật trước thi đấu để có đăng ký cụ thể, mọi thứ sẽ cụ thể khi đó.

Vừa qua, một số thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam đã cho mẫu kiểm tra doping trước khi tham dự SEA Games 33-2025 và việc lấy mẫu thực hiện đúng quy định của Ban tổ chức Đại hội.

MINH CHIẾN