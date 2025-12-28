Các môn khác

Nguyễn Thành Bảo thua đáng tiếc, chấp nhận ngôi á quân giải cờ tướng danh thủ quốc tế 2025

SGGPO

Nguyễn Thành Bảo đã thi đấu chung kết để tìm ngôi vô địch giải đấu nhưng kỳ thủ nhiều kinh nghiệm của chủ nhà Việt Nam không thể đạt được thắng lợi chung cuộc.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo có ngôi á quân giải đấu tại Đà Nẵng. Ảnh: PHƯƠNG TRANG
Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo có ngôi á quân giải đấu tại Đà Nẵng. Ảnh: PHƯƠNG TRANG

Trận chung kết giải cờ tướng danh thủ quốc tế 2025 – cúp Phương Trang khép lại vào trưa ngày 28-12 tại Đà Nẵng đã chứng kiến cuộc thi đấu giữa Nguyễn Thành Bảo của chủ nhà Việt Nam và kỳ thủ Trung Quốc Xu Wen Zhang (Hứa Văn Chương).

Trong ván tiêu chuẩn khởi đầu, Nguyễn Thành Bảo khai cuộc với lợi thế tiên thủ và tìm cơ hội đưa đối thủ vào thế phải phòng thủ. Tuy nhiên, Xu Wen Zhang thi đấu bình tĩnh, ứng phó trước các nước đi của Nguyễn Thành Bảo. Tới trung cuộc của ván đầu, Thành Bảo và Xu Wen Zhang vẫn ở thế giằng co giữ quân. Sau khi thống nhất, 2 kỳ thủ chấp nhận dừng ván tiêu chuẩn ở kết quả hòa.

Trận chung kết cần ván cờ nhanh để tìm kết quả chung cuộc. Kỳ thủ người Trung Quốc được giữ lợi thế đi trước và chọn khởi mã để tìm hướng đi hiệu quả. Hai kỳ thủ đã đưa ra những nước đi nhằm tạo lợi thế cho mình. Dù Nguyễn Thành Bảo có sự thận trọng nhưng lại để Xu Wen Zhang giành được chiến thắng quyết định. Với chiến thắng tại ván cờ nhanh, Xu Wen Zhang lên ngôi vô địch tại giải đấu. Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo có vị trí hạng nhì.

Trên bảng kết quả chung cuộc, hạng 3 là kỳ thủ Hua Chen Hao, còn hạng tư là Wang Jia Rui (Trung Quốc). Kỳ thủ Lại Lý Huynh chỉ có hạng 5 tại giải. Vị trí hạng 6 thuộc về Nguyễn Minh Nhật Quang. Ban tổ chức đã xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu từ vị trí số 1 tới 30.

Giải tổ chức chuyên môn cờ tiêu chuẩn với quy định 60 phút + 30 giây từ nước đi đầu tiên. Tổng thưởng toàn giải là 56.200 USD. Riêng nhà vô địch sẽ nhận thưởng 25.000 USD (gần 700 triệu đồng).

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Nguyễn Thành Bảo Lại Lý Huynh cờ tướng cờ tướng Việt Nam Nguyễn Minh Nhật Quang cờ tướng danh thủ quốc tế 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn