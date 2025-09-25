Các môn khác

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo thua trận đầu tiên trước thần đồng cờ tướng Trung Quốc

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo không bảo toàn kết quả toàn thắng tại giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 đang tranh tài tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Nguyễn Thành Bảo đã thua trận trước kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ. Ảnh: VXF
Ván 5 của bảng nam diễn ra ngày 24-9, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo gặp đối thủ Meng Fanrui (Mạnh Phồn Duệ) của chủ nhà Trung Quốc. Trước trận đấu, giới chuyên môn dự báo đây là cuộc so tài cân não giữa 2 bên. Dù Mạnh Phồn Duệ trẻ tuổi nhưng được giới cờ tướng tinh hoa Trung Quốc nhìn nhận là thần đồng. Trong khi đó, Nguyễn Thành Bảo có ưu thế về kinh nghiệm của bản thân.

Là người đi tiên, Nguyễn Thành Bảo đã chủ động tấn công để tìm cơ hội vượt qua Mạnh Phồn Duệ. Tuy vậy, kỳ thủ của Trung Quốc đã thể hiện khả năng phòng thủ tốt với nhiều nước cờ chiến lược đồng thời phản công sắc bén. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Mạnh Phồn Duệ. Với trận thua này, Nguyễn Thành Bảo không còn đứng ở vị trí dẫn đầu bảng nam.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh (áo đen) thi đấu vòng 5. Ảnh: VXF

Vào cuối ngày 24-9, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo tiếp tục đấu vòng 6 trước kỳ thủ của chủ nhà Trung Quốc là Yin Sheng (Doãn Thăng). Trước đó, kỳ thủ này từng thủ hòa 1-1 với Lại Lý Huynh của Việt Nam trong vòng 2.

Trong vòng 5, Lại Lý Huynh đã thắng kỳ thủ Calvin Tay Yelin (Malaysia East). Chiến thắng giúp kỳ thủ của Việt Nam vươn lên vị trí thứ nhì. Ở vòng 6, Lại Lý Huynh sẽ đối đầu với Mạnh Phồn Duệ. Giới chuyên môn dự báo vòng 6 là vòng quyết định đối với các kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

MINH CHIẾN

