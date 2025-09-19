Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam có mục tiêu phấn đấu giành thành tích cao nhất tại giải vô địch thế giới 2025 sẽ tranh tài tại Trung Quốc.

Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Trung Quốc. Ảnh: QUỐC KHANH

Năm nay, giải vô địch thế giới tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 21 tới 27-9. Giải quy tụ kỳ thủ của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia nội dung dành cho nam, nữ đối với hệ vô địch. Ngoài ra, các kỳ thủ còn góp mặt nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ.

Đội hình tham dự giải vô địch thế giới của cờ tướng Việt Nam gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Thị Bích Thủy.

Theo đăng ký, chủ nhà Trung Quốc có các kỳ thủ thi đấu hệ vô địch gồm Meng Fanrui, Yin Sheng,Tang Dan, Chen Lichun.

Ngoài 4 kỳ thủ tham dự hệ vô địch, đội tuyển cờ tướng Việt Nam còn đăng ký kỳ thủ sẽ dự tranh nhóm tuổi U16 gồm Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách, Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Phạm Hữu Minh, Lê Ngọc Minh Khuê, Nguyễn Thùy Dung và nhóm tuổi U12 gồm Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc, Chu Đức Huy, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Mạnh Hùng, Trương Gia Hân.

Năm 2022, 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo giành HCV nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn nam tại giải vô địch thế giới. Đồng thời, kỳ thủ Lại Lý Huynh còn giành HCV cá nhân cờ nhanh.

Năm 2023, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang giành HCB nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn. Về thành tích cá nhân, Lại Lý Huynh có HCB cờ tiêu chuẩn trong giải thế giới năm 2023.

MINH CHIẾN