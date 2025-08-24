Hai kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh sẽ thi đấu giải cờ tướng vô địch thế giới 2025

Hai kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch trẻ, vô địch thế giới 2025 tranh tài tại Trung Quốc.

Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo sẽ sang Trung Quốc thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: TQK

Ban huấn luyện đội tuyển cờ tướng Việt Nam xác nhận, 2 kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh sẽ thi đấu giải vô địch trẻ, vô địch thế giới 2025 được diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21-9 sắp tới.

Theo đó, các kỳ thủ thi đấu hệ vô địch, ngoài Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh còn có Đàm Thị Thùy Dung, Kiều Bích Thủy. Đội cờ tướng Việt Nam tranh tài nội dung đồng đội và cá nhân nam, nữ ở giải năm nay.

Năm 2023, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang đã tham dự giải vô địch thế giới, giành HCB nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn. Về thành tích cá nhân, Lại Lý Huynh có HCB cờ tiêu chuẩn ở giải năm 2023.

Tuy nhiên tại giải vô địch thế giới 2022, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo giành HCV nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn nam. Trong giải này, Lại Lý Huynh còn giành HCV cá nhân cờ nhanh.

Tại giải năm nay, các gương mặt trẻ tham dự nhóm tuổi U16 của cờ tướng Việt Nam gồm Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách, Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Phạm Hữu Minh, Lê Ngọc Minh Khuê, Nguyễn Thùy Dung và kỳ thủ thi đấu nhóm tuổi U12 gồm Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc, Chu Đức Huy, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Mạnh Hùng, Trương Gia Hân.

Kết thúc giải cờ tướng vô địch quốc gia 2025, Lại Lý Huynh đã giành HCV cờ tiêu chuẩn nam trong khi Đàm Thị Thùy Dung là nhà vô địch nữ.

MINH CHIẾN