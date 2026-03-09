Jai Opetaia giành đai Zuffa Boxing, quyết tâm “nhất thống” hạng cân của mình

Võ sĩ người Australia - Jai Opetaia giành chiến thắng dễ dàng trước Brandon Glanton trong trận đấu đầu tiên trên đất Mỹ. Tay đấm 30 tuổi này nâng thành tích chuyên nghiệp bất bại lên 30-0 với cả 3 thành viên BGK chấm điểm 119-106 khi đối đầu với Brandon Glanton tranh đai hạng bán nặng Zuffa Boxing.

Opetaia giành đai Zuffa đầu tiên (đai màu đen)

Đối đầu với đối thủ chỉ xếp thứ 10 trên Bảng điểm của The Ring hạng cân bán nặng, Jai tất nhiên dễ dàng chiếm ưu thế - và liên tục đấm áp đảo đối phương trong suốt 12 hiệp đấu. Dù là bị đánh dập môi, Glanton vẫn quyết trụ lại đến cùng, không chấp nhận gục ngã, và đôi khi võ sĩ này dùng cả đòn “bẩn” đánh vào hạ thể của Opetaia.

Kết thúc trận đấu, dù không thể thắng KO - và nâng thành tích thắng liên tiếp bằng KO lên là 6-0, Opetaia vẫn có được chiến thắng mới nhất khi cả 3 thành viên BGK chấm kết quả trận đấu có điểm số cùng là 119-106. Tất nhiên, không ít khán giả bất mãn - khi Glanton yếu đuối lại được trao cơ hội tranh đai bán nặng của Zuffa?

Thực tế nằm ở việc, Zuffa Boxing chỉ mới được thành lập từ năm ngoái, với sự hợp tác giữa “Ông bầu trọc đầu” Dana White (vẫn đang là Chủ tịch của UFC) và “Ông bầu mới nổi” Turki Alalshikh (Giám đốc Cơ quan Giải trí Tổng hợp Saudi Arabia và đồng thời cũng là “sếp sòng” của Mùa Riyadh). Họ còn rất mới chưa có nhiều võ sĩ.

Tham vọng của White chính là: Gạt bỏ 4 tổ chức quyền Anh hàng đầu thế giới hiện nay: WBA - WBC - IBF - WBO, để Zuffa Boxing thống nhất tất cả, gom các tay đấm quyền Anh hàng đầu thế giới “về cùng một mối” (như là cách mà UFC độc quyền với các võ sĩ MMA trong lồng Bát giác đài của mình). Điều đó cũng khiến 4 tổ chức chống lại.

Đó là lý do, dù đang sở hữu đai IBF hạng bán nặng, thì IBF lại không đồng ý để Opetaia bảo vệ đai vô địch này trong sự kiện Zuffa Boxing 04 sáng nay. Thậm chí, có thông tin tổ chức này đã tước đai vô địch bán nặng của Opetaia dù rằng đai IBF vẫn xuất hiện ở trên tay võ sĩ Australia sau khi trận đấu thế một chiều vừa kết thúc (?).

Sao cũng được, Opetaia bất chấp tất cả, bất chấp việc đang có hợp đồng với lại Zuffa Boxing, chỉ muốn “nhất thống các đai vô địch hạng cân của mình”: “Tôi vẫn đang theo đuổi các đai vô địch. Tôi biết rằng đã có rất nhiều lời bàn tán và những thứ khác trên MXH, tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết và chúng ta vẫn theo đuổi mục tiêu đó”.

“Tôi chưa hề mất dấu với mục tiêu của mình. Tôi đã từng bị tước đai 1 lần rồi. Và giờ tôi lại bị tước đai lần nữa. Tôi sẽ giành lại chiếc đai và trở thành Nhà vô địch tối thượng!”, Opetaia nói, xác nhận thông tin anh mới vừa bị tước đai IBF khiến cho mọi chuyện thêm rối rắm. Khi Zuffa Boxing đang trong thế “nước - lửa” với 4 tổ chức, đường nào cho Opetaia?

