Jai Opetaia thắng KO khiến Huseyin Cinkara phải nhập viện vì xuất huyết não

Huseyin Cinkara sẽ phải nằm viện ít nhất 2 ngày khi bị chấn thương sọ não - xuất huyết não nhẹ - nứt đốt sống C1 trong trận thua KO ở hiệp thứ 8 trước Jai Opetaia. Thông tin này đã được “ông bầu” Mick Francis (ông chủ của Tasman Fighters) chia sẻ với The Ring.

Opetaia trước khi tung đòn KO

Võ sĩ người Úc có dòng máu Samoa - rất nổi tiếng với khả năng KO “tàn bạo” - vừa đưa thêm một “nạn nhân mới” vào bộ sưu tập chiến thắng kết liễu cực dài của anh này.

Opetaia mới bảo vệ thành công đai IBF và cả The Ring (của Tạp chí Ring) hạng bán nặng, khi đấm bất tỉnh đối thủ Cinkara ở hiệp đấu thứ 8 bằng một cú móc trái rất hiểm.

Đây là chiến thắng KO thứ 23 ở trong tổng số 29 chiến thắng tuyệt đối mỗi khi thượng đài từ năm 2015 đến nay của tay đấm 30 tuổi quê ở Wyong (New South Wales - Australia).

Đáng chú ý hơn, cú đấm tàn khốc của Opetaia khiến đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ ngã xuống bất tỉnh, được dìu lên ghế ngồi sau đó, và BTC phải chờ anh này vào bệnh viện ngay.

Cinkara được dự báo sẽ phải nằm viện từ 2 ngày trở lên do bị vết nứt C1 (còn gọi là vết nứt Jefferson), nằm ở đáy của hộp sọ và có thể đe dọa đến tính mạng hoặc gây liệt.

Người phiên dịch của Cinkara tiết lộ tình trạng thân chủ của mình: “Cậu ấy bị đấm rất mạnh, ngay khi trúng đòn, đầu của cậu ấy đập vào dây thừng - ngay chỗ đỉnh đốt sống”.

“Dây thừng vốn rất cứng mà. Và cậu ấy bật ra khỏi dây thừng rồi ngã xuống, đầu đập xuống sàn. Anh chàng tội nghiệp hoảng loạn lắm, vì cậu ấy không nói được tiếng Anh!”.

Opetaia cũng không hề “nguyên vẹn” sau trận thắng mới nhất. Anh này đã rời khỏi sàn đài - với một mắt bị sưng tấy nghiêm trọng, nhưng không phải bị vỡ hốc mắt như là các tin đồn.

“Ông bầu” Francis cho biết: “Jai đã đi câu cá vào ngay ngày sau trận đấu, cũng ăn tối cùng gia đình và bạn bè tối qua. Anh ấy vẫn rất ổn và bác sĩ nói rằng Jai được xác nhận không bị chấn thương nghiêm trọng nào, gò má của cậu ấy sẽ lành hẳn trong vài tuần tới”.

Đây là trận bảo vệ đai vô địch thành công thứ 7 của Opetaia, người khiến các đối thủ còn lại của làng quyền hạng cân bán nặng này có vẻ rất e ngại thượng đài và đối đầu!

Sau chiến thắng Cinkara (trận bảo vệ đai bắt buộc của IBF), Opetaia tái khẳng định mong muốn được đối đầu với “Zurdo” Ramirez trong một trận đấu thống nhất đai năm 2026.

Ramirez đã lên lịch cho trận đấu khởi động mùa sau với Robin Safar vào ngày 16-1-2026, sau đó là trận đấu với cả David Benavidez (“phi thăng” từ hạng dưới nặng) vào ngày 2-5.

Trong khi, người ta chưa nhìn thấy “lịch trống” của Ramirez dành cho Opetaia, do đó võ sĩ người Úc cũng nên hướng đến “The Ripper” Badou Jack - nếu mà anh này thắng Noel Mikaelian.

Opetaia hạ KO Huseyin

Đ.Hg.