Nguyễn Quang Thuấn đã bước qua cái bóng của chị gái Nguyễn Thị Ánh Viên

Nguyễn Quang Thuấn đã giành danh hiệu VĐV bơi nam xuất sắc nhất trong giải đấu vừa qua ở TPHCM. Ảnh: Q.THUẤN

Giải bơi các VĐV xuất sắc quốc gia 2025 đã khép lại trên đường đua xanh tại TPHCM vừa qua và từ thành tích thi đấu, Nguyễn Quang Thuấn được trao danh hiệu VĐV bơi nam xuất sắc nhất ở giải.

Vẫn gương mặt với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, Quang Thuấn bảo rằng mình đã nỗ lực chuyên môn để có được kết quả tốt tại giải đấu. Giới truyền thông và nhiều người trong nghề vẫn luôn nhìn vào phong độ, kết quả thi đấu của Quang Thuấn để so sánh với người chị gái Nguyễn Thị Ánh Viên của nam tuyển thủ này. Tuy nhiên tới bây giờ, tất cả đều hiểu rằng sự nỗ lực và bản lĩnh của bản thân được Quang Thuấn khẳng định rõ nhất trong năm 2025.

Rời hồ bơi sau khi giành HCV cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, Quang Thuấn từng bày tỏ ngay lúc đó: “Tại SEA Games 33-2025, tôi không đặt mục tiêu huy chương. Tôi hoàn toàn không gặp áp lực nào khi ra tranh tài. Tôi chỉ tâm niệm nỗ lực hết mình thi đấu mang kết quả tốt nhất về cho đội tuyển bơi Việt Nam”. Nhìn lại thông số chuyên môn của cự ly 400m hỗn hợp cá nhân, Quang Thuấn bảo rằng mình vẫn còn thiếu một chút để đủ cơ hội vượt qua kỷ lục quốc gia nhưng đó sẽ là động lực để tiếp tục cố gắng chuẩn bị tốt hơn nữa trong các giải đấu tiếp theo.

Năm 2025, Quang Thuấn có tích lũy chuyên môn quốc tế tích cực trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Nam tuyển thủ được tranh tài giải vô địch thế giới và giải vô địch châu Á 2025. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam từng phân tích rằng Quang Thuấn có điểm mạnh chính là khát khao chinh phục các thành tích mới. Vì thế, tuyển thủ này hoàn thành được thành tích giành HCV tại SEA Games 33-2025 đúng như kỳ vọng của các HLV.

Bắt đầu bước ra tranh tài Đại hội thể thao Đông Nam Á từ SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam, Nguyễn Quang Thuấn để lại dấu ấn với tấm HCB cự ly 400m hỗn hợp cá nhân. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, tuyển thủ này vẫn chỉ giành được HCB. Tại SEA Games 33-2025, Quang Thuấn đã đổi được màu huy chương ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. “Với tôi, mỗi giây trong thi đấu để cải thiện thành tích luôn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Lần tham dự SEA Games 33-2025 này, tôi hài lòng với thành tích HCV của mình”, Quang Thuấn đã chia sẻ.

Nguyễn Quang Thuấn đã có SEA Games 33-2025 thành công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quang Thuấn chào đời năm 2006 ở quê nhà Cần Thơ. Chính sự nổi bật của chị gái Nguyễn Thị Ánh Viên khi thi đấu bơi lội là một trong những tiền đề để gia đình định hướng cho Quang Thuấn theo đuổi sự nghiệp thể thao tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Bộ Quốc phòng). Nam kình ngư này khẳng định môi trường thể thao Quân đội giúp mình xây dựng được tính kỷ luật và ý chí không bao giờ đầu hàng trước mọi khó khăn.

Khép lại giải bơi các VĐV xuất sắc quốc gia 2025, cá nhân Nguyễn Quang Thuấn giành 4 HCV và 4 HCĐ qua các nội dung thi đấu và nhận danh hiệu có giá trị cho bản thân. Nam tuyển thủ đã chia sẻ: “Em đã may mắn khi đạt được 4 HCV, 4 HCB và là VĐV nam xuất sắc nhất. Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô, ban lãnh đạo, đồng đội và tất cả mọi người đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên em trong suốt chặng đường vừa qua”.

MINH CHIẾN