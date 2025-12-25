Kình ngư TPHCM tạm dẫn đầu giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025

VĐV bơi của chủ nhà TPHCM tiếp tục giành các ngôi vô địch quan trọng ở ngày thi đấu tiếp theo tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025 qua đó tạm giữ vững vị trí dẫn đầu tổng sắp thành tích.

Tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino của TPHCM tiếp tục có kết quả HCV tại giải. Ảnh: VASA

Ngày 25-12, đội bơi TPHCM chứng kiến nhiều gương mặt chủ lực giành được ngôi vô địch trong giải đấu. Kình ngư nhiều kinh nghiệm Trần Duy Khôi đã có tấm HCV nội dung 50m ngửa nam khi về đích đầu tiên với thời gian 26”15. Duy Khôi đã chiến thắng đàn em ở cùng đội TPHCM là Trịnh Trường Vinh (26”80) để có HCV đầu tiên ở giải năm nay.

Sau đó, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã mang về HCV cho đội TPHCM sau khi chạm đích đầu tiên cự ly 50m ngửa nữ. Cô đạt thông số 29”50.

Trên đường đua 100m tự do nam, Lương Jeremie Loic Nino giành HCV sau khi lần lượt vượt qua Nguyễn Quang Thuấn, Đỗ Ngọc Vinh, Trịnh Trường Vinh, Trần Minh Thiện. Thành tích của nam tuyển thủ này là 51”02 còn người về thứ nhì là Quang Thuấn có thời gian 52”16.

Tuy nhiên, Quang Thuấn vẫn đạt được HCV có giá trị trong ngày thi đấu. Nam tuyển thủ vừa tham dự SEA Games 33-2025 này đã giành được HCV 200m bướm (2’03”09) và HCV 200m hỗn hợp cá nhân (2’06”22). Trong khi đó, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đã giành thêm HCV cho mình khi thắng cự ly 200m bướm (2’19”28), 200m hỗn hợp cá nhân (2’24”92) và 800m tự do (8’58”76).

Nam tuyển thủ Nguyễn Quang Thuấn. Ảnh: VASA

Ở ngày thi đấu 25-12, tuyển thủ trẻ Nguyễn Thúy Hiền (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4) giành HCV cự ly 100m tự do nữ với thời gian 57”39. Thúy Hiền đã vượt qua các đàn chị Nguyễn Diệp Phương Trâm, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Vũ Thị Phương Ánh trong nội dung này. Cùng Thúy Hiền, tuyển thủ trẻ Mai Trần Tuấn Anh đã giành HCV nội dung 800m tự do nam (8’14”95).

Đối với thi đấu các nội dung lặn, một số thành tích được chú ý như HCV 50m vòi hơi chân vịt nam (Nguyễn Trung Kiên, Hà Nội), HCV 50m vòi hơi chân vịt nữ (Cao Thị Duyên, Thanh Hóa), HCV 100m chân vịt đôi nam (Vũ Đặng Nhật Nam, Đồng Nai), HCV 400m vòi hơi chân vịt nam (Nguyễn Trọng Dũng, Nghệ An, phá kỷ lục quốc gia), HCV 400m vòi hơi chân vịt nữ (Nguyễn Tú Anh, Nghệ An)…

Tại bảng xếp hạng, đội TPHCM đang dẫn đầu với 6 HCV, 16 HCB, 5 HCĐ còn đội Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 đứng thứ nhì với 6 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Hạng 3 đang là đội Tây Ninh với 5 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

MINH CHIẾN