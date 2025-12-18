Mai Trần Tuấn Anh thay thế đàn anh Huy Hoàng giành HCB bơi đường dài tại SEA Games

Kình ngư Mai Trần Tuấn Anh đã giành được tấm HCB trong cuộc thi đấu bơi mặt nước mở (bơi đường dài) có cự ly lên tới 10km.

Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Huy Hoàng từng thi đấu nội dung 1.500m ở bể bơi mái che và giành được huy chương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng ngày thi đấu 18-12 tại SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam được theo dõi Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh và Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân bước vào thi đấu cự ly 10km nam, 10km nữ dành cho bơi mặt nước mở.

Trước khi cuộc đua diễn ra, nhiều dự báo cho rằng Nguyễn Huy Hoàng sẽ có cơ hội vượt lên dẫn đầu tại cự ly 10km nam bởi nam kình ngư từng vô địch giải bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan cách đây chưa lâu.

Tuy nhiên, kết thúc thi đấu 10km tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Huy Hoàng chỉ về đích hạng 4. Tuyển thủ trẻ Mai Trần Tuấn Anh đã nỗ lực để hoàn thành cuộc đua với vị trí thứ nhì cùng tấm HCB. Trước đó tại thi đấu trên hồ bơi có mái che, Nguyễn Huy Hoàng từng giành HCV 1.500m còn Mai Trần Tuấn Anh đoạt HCB cự ly trên. Lần này, Mai Trần Tuấn Anh đã thay thế người đàn anh để giành thêm huy chương thi đấu bơi mặt nước mở cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Đối với cự ly 10km nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã thi đấu tự tin và về đích thứ 3, giành thêm HCĐ cho mình. Cô đã khởi đầu với tốc độ phù hợp và giữ vị trí ở nhóm những người dẫn đầu. Tuy nhiên, nữ tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam chưa thể vượt lên tại những mét cuối, do đó chấp nhận về hạng 3 tại cuộc so tài.

Các kình ngư sẽ có một ngày nghỉ ngơi, sau đó trở lại thi đấu nội dung cuối là tiếp sức hỗn hợp 1.500m vào ngày 20-12.

MINH CHIẾN