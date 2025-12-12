Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 12-12: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lập “siêu kỷ lục”

Ngày thi đấu 12-12 tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam ghi dấu ấn bằng loạt HCV ở các môn: bơi, điền kinh, thể dục dụng cụ, bi sắt…Đáng chú ý, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lập nên "siêu kỷ lục" 5 lần liên tiếp vô địch cùng một nội dung 1.500m tự do nam tại SEA Games.

2 kình ngư Việt Nam thành công chinh phục cự ly 1.500m cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ đôi xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã mở hàng HCV cho đội tuyển bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp. Ở loạt bắn quyết định, hai vận động viên Việt Nam thể hiện bản lĩnh vững vàng, vượt qua cặp tuyển thủ Thái Lan với tỷ số 16-14.

Chiều cùng ngày, môn canoeing tiếp tục mang về niềm vui khi Ma Thị Thùy-Nguyễn Thị Hương về nhất ở nội dung thuyền đôi nữ 200m. Trong khi đó môn Karate, Khuất Hải Nam xuất sắc đánh bại võ sĩ Thái Lan trong trận chung kết nội dung kumite 67kg nam, mang về thêm HCV cho Việt Nam.

Không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ, Nguyễn Huy Hoàng chinh phục thành công đường đua xanh SEA Games 33 tại khu liên hợp thể thao Hua Mak (Thái Lan) với tấm HCV nội dung sở trường 1.500m tự do cùng thời gian 15 phút 19 giây 58, cũng là tấm HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp của anh ở nội dung này.

Bảng xấp hạng tổng sắp huy chương ngày 12-12. Ảnh: THƯ NGUYỄN

THƯ NGUYỄN