Đặng Ngọc Xuân Thiện vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp

Chuyên sâu ở nội dung ngựa vòng, Đặng Ngọc Xuân Thiện mang trên mình trọng trách bảo vệ thành công tấm HCV cho thể dục dụng cụ Việt Nam ở SEA Games 33 tại Thái Lan. Và kỳ vọng đã thành hiện thực, Xuân Thiện giành số điểm 14,367 tại chung kết chiều 11-12 tại Nhà thi đấu Thammasat (Thái Lan).

Xuân Thiện bảo vệ thành công HCV ngựa vòng SEA Games. Ảnh: THANH TÙNG

Hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh để tập trung cho bài thi, Đặng Ngọc Xuân Thiện thực hiện phần trình diễn hết sức ấn tượng. Không chỉ hoàn hảo về kỹ thuật, mà anh còn khiến người hâm mộ mãn nhãn với những động tác khó tại vòng chung kết ngựa vòng đơn nam SEA Games 33. Đó cũng là lý do giúp anh chinh phục các trọng tài và giành số điểm cao nhất 14,367 điểm, đoạt HCV danh giá.

Không giấu được niềm vui và sự hào hứng với tấm HCV vừa đạt được, Đặng Ngọc Xuân Thiện bày tỏ: "Thành tích này thật sự có ý nghĩa với tôi, gắn liền với con số 3 đặc biệt. SEA Games 33 ở năm 23 tuổi, lần thứ 3 tham dự và đạt 3 HCV đơn môn"

Ngựa vòng là nội dung tuy ít chấn thương hơn so với các nội dung khác của thể dục dụng cụ, nhưng rất khó đạt độ ổn định trong thi đấu. VĐV cần được tham gia thi đấu thường xuyên để rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin.

Xuân Thiện trên bục vinh quang SEA Games 33. Ảnh: THANH TÙNG

Từng đoạt HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp là SEA Games 31 (năm 2022) và SEA Games 32 (năm 2023), bởi thế mà kỳ vọng lẫn áp lực của Xuân Thiện không hề nhỏ khi bước đến kỳ đại hội khu vực lần thứ 3 của mình. Nhưng dường như càng thử thách đối với nam VĐV sinh năm 2002 này lại càng là điều kiện để anh bộc lộ hết khả năng và điều đó đã được chứng minh tại kỳ đại hội trên đất Thái.

Theo đánh giá của HLV Trương Minh Sang, phong độ của Xuân Thiện vẫn giữ nguyên sự ổn định, các kỹ thuật ngày càng nhuần nhuyễn hơn trước.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)