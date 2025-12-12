Ngày thi đấu ấn tượng của điền kinh và bơi lội Việt Nam

Góp mặt ở 26 môn thể thao trong ngày thi đấu 11-12 của SEA Games 33 (diễn ra tại Thái Lan), đoàn thể thao Việt Nam đã gây ấn tượng với những tấm HCV ý nghĩa. Trong đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhập cuộc hành trình tranh tài tại SEA Games 33 bằng 2 tấm HCV từ nội dung 1.500m nữ của Bùi Thị Ngân và nhảy ba bước nam của Hồ Trọng Mạnh Hùng.

Chung kết nội dung 1.500m nữ tại SEA Games 33 đã vắng mặt gương mặt kỳ cựu Nguyễn Thị Oanh, mà thay vào đó là 2 tuyển thủ trẻ Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh. Ngay khi xuất phát, cả 2 tuyển thủ Việt Nam cùng vượt lên và bỏ xa các vận động viên (VĐV) khác. Trong vòng chạy cuối, Bùi Thị Ngân đã vượt lên trước đồng đội để về đích đầu tiên , giành HCV với thành tích 4 phút 27 giây 34, còn Khánh Linh nhận HCB với kết quả 4 phút 29 giây 76.

Đội bơi tiếp sức 4x200m tự do nam của Việt Nam trên bục nhận HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó ở nội dung nhảy ba bước nam, VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng đã giành HCV cho điền kinh Việt Nam bằng một màn trình diễn đầy tự tin. Sau 6 lượt nhảy, thành tích tốt nhất của anh đạt 16,33m, con số đủ để vượt qua toàn bộ đối thủ và trở thành nhà vô địch tại đại hội lần này. Như vậy, sau 12 năm điền kinh Việt Nam mới lại có HCV ở nội dung nhảy 3 bước nam (kể từ SEA Games năm 2013).

Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công trên đường đua xanh Khu liên hợp thể thao Hua Mak. Kình ngư Phạm Thanh Bảo khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường 100m ếch nam của mình khi chiếm ưu thế từ đầu và tăng tốc mạnh mẽ, cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 01 giây 43. Đây cũng là tấm HCV SEA Games thứ 3 liên tiếp mà Thanh Bảo đạt được ở cự ly 100m ếch.

Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV ở nội dung nhảy ba bước nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đến, đội hình bơi tiếp sức 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên có màn thi đấu hết sức ấn tượng để giành lấy tấm HCV chung cuộc. Xuất phát sau Malaysia, Singapore nhưng lần lượt vượt lên để đánh bại các đối thủ, giành chiến thắng ngoạn mục với thời gian 7 phút 12 giây 67.

Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam cũng hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký với đoàn thể thao Việt Nam bằng 2 tấm HCV đơn môn. Với 13,767 điểm, Nguyễn Văn Khánh Phong bảo vệ thành công HCV vòng treo - nội dung từng giúp anh giành vinh quang ở SEA Games 32 năm 2023. Trong cùng ngày, Đặng Ngọc Xuân Thiện xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung ngựa vòng với số điểm 14,367- cũng là tấm HCV SEA Games thứ 3 liên tiếp mà anh sở hữu trong sự nghiệp.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)