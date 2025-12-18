Lịch thi đấu SEA Games 33: Chờ thêm tin vui giành huy chương ở Nguyễn Huy Hoàng

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục thi đấu SEA Games 33-2025 với cự ly của thi đấu mặt nước mở (bơi đường dài) và nhận nhiều kỳ vọng của giới chuyên môn.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu các nội dung của bơi mặt nước mở tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bơi Việt Nam sẽ có Nguyễn Huy Hoàng (10km nam), Mai Trần Tuấn Anh (10km nam), Võ Thị Mỹ Tiên (10km nữ), Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (10km nữ) tiếp tục thi đấu bơi mặt nước mở tại ngày 18-12 của SEA Games 33-2025. Cách đây 2 tháng, họ từng góp mặt ở giải bơi mặt nước mở vô địch Đông Nam Á 2025 và để lại nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, ở cấp độ thi đấu Đại hội, sự cạnh tranh vẫn quyết liệt. Đội tuyển bơi Việt Nam hy vọng Nguyễn Huy Hoàng sẽ làm nên chuyện trong thi đấu lần này.

Cầu mây Việt Nam sẽ thi đấu nội dung đồng đội 4 người nam, 4 người nữ. Với nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại bán kết lúc 12 giờ. Vào lúc 13 giờ, đội tuyển nam Việt Nam thi đấu với chủ nhà Thái Lan. Nếu vượt qua bán kết, các đội của Việt Nam sẽ thi đấu chung kết nội dung bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam bắt đầu tranh tài nội dung đồng đội. Trong ngày, chúng ta sẽ ra thi đấu đồng đội nam kiếm liễu, nữ kiếm ba cạnh và nữ kiếm chém. Các trận vòng loại tổ chức lúc 10 giờ. Chung kết sẽ bắt đầu lúc 13 giờ 45.

Tại ngày thi đấu, đội đua thuyền truyền thống Việt Nam sẽ ra tranh tài các nội dung thuyền 10m nữ 200m và thuyền 20 nam nữ hỗn hợp 200m. Vòng loại các nội dung diễn ra từ 10 giờ sáng còn chung kết bắt đầu lúc 14 giờ.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ bước vào thi đấu cung 3 dây đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam nữ. Với trận của nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ, đội Việt Nam gặp Thái Lan. Bắn cung sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng.

Trong ngày, trận chung kết bóng đá nam sẽ tổ chức lúc 19 giờ 30 giữa Việt Nam và chủ nhà Thái Lan trong khi trận chung kết futsal nữ là cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Indonesia vào lúc 16 giờ 30.

Ở ngày thi đấu 18-12, đô vật Việt Nam sẽ thi đấu 4 hạng cân của vật tự do lần lượt gồm Đỗ Ngọc Linh (50kg), Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg). Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng cả 4 tuyển thủ cùng giành chiến thắng để có thêm HCV.

Các tuyển thủ duathlon của 3 môn phối hợp sẽ thi đấu trong buổi sáng. Thể thao Việt Nam góp mặt các nội dung duathlon tiếp sức nữ, tiếp sức nam và tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Nội dung bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng.

Thế thao Việt Nam vẫn còn các nội dung thi đấu ở môn bóng bàn, sailing, nhảy cầu, bóng rổ 5x5, cờ vua, thể dục aerobic, trượt băng tốc độ, bắn đĩa bay, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền nam trong nhà, thể thao điện tử.

MINH CHIẾN