Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thống trị đường đua 1.500m tự do

Không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ, Nguyễn Huy Hoàng chinh phục thành công đường đua xanh SEA Games 33 tại khu liên hợp thể thao Hua Mak (Thái Lan) với tấm HCV nội dung sở trường 1.500m tự do.

Huy Hoàng bảo vệ thành công HCV ở cự ly 1.500m tự do. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở chung kết nội dung bơi 1.500m tự do nam, Việt Nam có 2 đại diện là Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh. Các đối thủ còn lại đến từ Indonesia, Singapore, và Thái Lan.

Những vòng thi đầu tiên, Nguyễn Huy Hoàng không vội vàng tăng tốc mà luôn làm chủ tốc độ. Với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, nam kình ngư đã liên tục bứt phát bỏ xa các đối thủ còn lại và về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58. Trong khi đó, gương mặt trẻ Mai Trần Tuấn Anh gây bất ngờ với tấm HCB cùng thành tích 15 phút 22 giây 59.

2 kình ngư Việt Nam ở nội dung 1.500m tự do. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là nội dung bơi cá nhân đầu tiên của Nguyễn Huy Hoàng tại SEA Games 33. Trước đó (ngày 11-12), Huy Hoàng cùng Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường đã mang về cho Việt Nam tấm HCV nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam.

Cùng ngày, Nguyễn Quang Thuấn cũng giành HCV bơi cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 19 giây 98.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)