Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục tranh tài tại SEA Games 33

Nam tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam chưa về nước mà tiếp tục duy trì tập luyện chuẩn bị để sẵn sàng bước vào tranh tài nội dung đường dài trong những ngày tiếp theo.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục tham dự các nội dung bơi mặt nước mở tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Huy Hoàng còn thi đấu các nội dung của bơi đường dài (thi đấu mặt nước mở) tại SEA Games 33-2025 từ ngày 18 tới 20-12. Vì lẽ đó, kình ngư người Quảng Trị này vẫn còn ở lại Thái Lan.

Theo đăng ký, đội tuyển bơi Việt Nam có đội hình thi đấu bơi mặt nước mở tại SEA Games 33-2025 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân.

Đây là những kình ngư đã được trải nghiệm tại giải bơi vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025 từng tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 năm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên, Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội thi đấu thêm nội dung của bơi mặt nước mở sau khi tranh tài bơi trong hồ của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Bơi mặt nước mở ở SEA Games 33-2025 tổ chức các nội dung 10km nam, 10km nữ và tiếp sức hỗn hợp nam nữ 1.500m. Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn tập trung chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng để có cơ hội tranh chấp thành tích cao nhất tại các cự ly trong thi đấu nội dung trên. Sau khi kết thúc thi đấu bơi mặt nước mở, nhóm 5 kình ngư có tên kể trên mới trở lại Việt Nam.

Trong những ngày thi đấu vừa qua, các tuyển thủ đều giành được huy chương khi thi đấu trong hồ ở SEA Games 33-2025. Cá nhân Nguyễn Huy Hoàng đã đạt HCV nội dung 1.500m tự do nam và HCV tiếp sức 4x200m tự do nam.

MINH CHIẾN