Cú úp rổ kiểu “cối xay gió” gây tranh cãi của Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo của Milwaukee Bucks có màn quay trở lại - cực kỳ ấn tượng, sau 8 trận vắng mặt vì chấn thương. Anh vừa giúp đỡ Milwaukee Bucks đánh bại Chicago Bulls 112-103 trong trận đấu vừa kết thúc trưa nay tại United Center.

Giannis tung cú windmill-dunk

Ngôi sao bóng rổ 31 tuổi người Hy Lạp đã ghi được 29 điểm (với 10 nỗ lực đưa bóng vào rổ thành công), có 8 rebound, qua đó giúp Bucks đánh bại Bulls ngay tại sân United Center của đối phương trước sự chứng kiến của 20.934 CĐV đội khách.

Sự quay trở lại của Antetokounmpo vừa kịp lúc, giúp Bucks giành trận thắng thứ 13 ở trong mùa giải NBA 2025-2026; trong đó, họ đã thua 6/8 trận đấu khi không có cầu thủ quê Athens ở trong đội hình suốt từ ngày 5-12-2025 cho đến hôm nay...

Quá phấn khích, ở những giây cuối cùng của trận đấu, Antetokounmpo trong tư thế không bị ai kèm (cũng không hậu vệ Chicago nào nỗ lực đuổi theo anh khi anh có bóng), thực hiện động tác úp rổ kiểu “cối xay gió” (windmill-dunk) và gây tranh cãi.

Nikola Vucevic của Bulls đã tỏ ra rất là không hài lòng với lại pha úp rổ của Antetokounmpo và tiến đến giữa sân để nói chuyện với ngôi sao của Bucks, kéo theo hàng loạt cầu thủ đội chủ nhà. Các cầu thủ đội khách đến can ngăn tạo ra tràng cảnh hỗn loạn.

Gianni sau đó lên tiếng lý giải cú windmill-dunk của mình một cách rất là hợp lý: “Cái gì thế, chúng ta đang đứng thứ 11 miền Đông đó?? Là hạng 11 hay là hạng 12? Hạng 11 à? Chúng ta đơn giản là phải tiếp tục đi tìm lại bản sắc của chính mình thôi”.

“Và nếu điều đó nghĩa là phải chơi một chút máu lửa vào cuối trận, thì cứ thế đi. Kiểu như, chúng ta đâu có đang là nhà vô địch. Tại sao chúng ta phải đứng chờ hết giờ để thể hiện sự tôn trọng hay chơi đẹp gì? Chúng ta đang phải chiến đấu vì sự sống còn ngay lúc này đây”.

“Đây là những lời thật lòng, tôi đã ở giải đấu này 13 năm rồi, nếu chúng ta cứ tiếp tục thua trận, thì những người anh em à, có lẽ một nửa đội hình này sẽ không còn ở lại đây nữa đâu. Chúng ta sẽ không thể vào được vòng play-off với vị trí thứ 11”.

“Tôi thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì. Cuối cùng, tôi chỉ muốn được ra sân, được khỏe mạnh và giúp đội mình chiến thắng. Và nếu đó là những gì cần phải làm để họ, tất cả mọi người, tỉnh ngộ và hiểu rằng là chúng ta đang chiến đấu sinh tử và chúng ta phải sẵn sàng nhúng chàm, thì cứ như vậy đi”.

Về phần mình, HLV Doc Rivers tập trung khen ngợi Antetokounmpo: “Cậu ấy vừa trở lại thi đấu trận đầu tiên. Cậu ấy rất vui khi được trở lại sân đấu. Chúng tôi không muốn cậu ấy phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm với bóng trong trận đấu này”.

“Xét về thời gian thi đấu, tôi nghĩ điều đó đã diễn ra rất tốt... Đó là một chiến thắng tốt cho chúng tôi. Khi đội đang có chuỗi ghi điểm tốt và bạn có cậu ấy trên sân, bạn cảm thấy mình sẽ ghi được điểm số hoặc có một cú ném tốt. Khi bạn không có cậu ấy trên sân, thì bạn có thể rơi vào những giai đoạn bế tắc”.

Đ.Hg.