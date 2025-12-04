Jai Opetaia sẽ miễn cưỡng thách thức Badou Jack khi phải đấu với Huseyin Cinkara

Jai Opetaia sẽ miễn cưỡng bay đến Los Angeles thách thức “The Ripper” Badou Jack - người đang giữ đai WBC sau trận bảo vệ đai bán nặng của IBF và cả The Ring vào cuối tuần này trước đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ là Huseyin Cinkara. Tại sao lại như vậy?

Opetaia đấu Cinkara cuối tuần này

Trận đấu với Cinkara là trận bảo vệ đai bắt buộc của võ sĩ có dòng máu Samoa. Đây sẽ là trận đấu thứ 7 của anh kể từ khi giành được cả 2 đai vô địch cách đây hơn 3 năm, diễn ra sau những cú KO sấm sét trong 2 lần xuất hiện vào đầu và giữa năm 2025, nâng thành tích lên 28 trận toàn thắng!

Tuy nhiên, khát vọng sớm “nhất thống giang hồ ở làng quyền hạng bán nặng”, như những gì mà “Tiền nhân” Oleksandr Usyk từng làm, vẫn chưa thành công với Opetaia. Không rõ do sức mạnh tàn bạo của Opetaia và thị trường thương mại tương đối nhỏ của Úc, Gilberto “Zurdo” Ramirez đã từ chối.

Thay vào đó, võ sĩ đang là chủ sở hữu 2 đai vô địch lớn còn lại là WBO và WBA (Super) tuyên bố anh này sẽ có trận bảo vệ vị thế của mình vào tháng 5-2026 trước “Kẻ phi thăng” David Benavidez (người mới thắng Anthony Yarde để giữ đai WBC và WBA Regular hạng dưới nặng, nhưng bị Dmitry Bivol làm ngơ).

Trong khi đó, võ sĩ 42 tuổi người Thụy Điển - Jack “The Ripper” - cũng đặt cược đai WBC bán nặng của mình ở trong trận tái đấu với lại Noel Mikaelian tại Los Angeles diễn ra vào 14-12-2025. Jack đang có thành tích là 29-3-3 (17 KO), còn “Ngựa ô” người Đức có thành tích 27-3 với trận thua điểm Jack tháng 5.

Hiện tại, Opetaia và đội của anh đang nhắm tới chiếc đai WBC của Jack “The Ripper”, nếu mọi thứ hoàn hảo vào cuối tuần này. Dù vậy, họ vẫn không quên chỉ trích động thái “chạy trốn” - của phía Ramirez. “Họ đang chế giễu, nhưng chúng tôi vẫn cứ chiến thắng”, Opetaia tuyên bố vào hôm thứ Ba đầu tuần.

Sâu thẳm trong tâm của Opetaia, anh rất muốn nối gót Usyk - “phi thăng” hạng nặng, nhưng cũng giống những gì Huyền thoại Ukraine trải nghiệm, Opetaia lại muốn trở thành “Minh chủ” của làng quyền hạng nặng trước.

“Tôi không hề vội vàng. Tôi đang thư giãn, tôi đang chiến thắng, tôi đang cảm thấy rất tốt và chiến đấu, làm những gì mình muốn, để rồi những trận đấu này sẽ đến trong tương lai. Tôi không để ai thúc ép hay đẩy nhanh quá trình thực hiện ước mơ của mình”, Opetaia tự tin cho biết trước các mục tiêu.

Mick Francis, “ông bầu” của Opetaia, có nói với AAP rằng là cặp đôi này sẽ bay đến Mỹ ngay sau trận đấu với Cinkara để gây sức ép với lại người chiến thắng trong trận đấu giữa Jack “The Ripper” và “Ngựa ô” người Đức gốc Armenia. Quá trình này sẽ được sự hợp tác miễn cưỡng của Opetaia.

“Tôi không hiểu tại sao mình lại phải bay đến - và thách thức để tìm kiếm trận đối đầu với anh ta; điều đó thật là ngớ ngẩn. Mọi người đều muốn những trận đấu này được tổ chức kia mà, mọi người muốn xem những trận thống nhất quyền Anh kia mà? Nếu như anh ta muốn đấu, chúng tôi sẽ thượng đài”.

Trong một động thái mang tính bước ngoặt, “ông bầu” Francis hợp tác với Stan Sports trong một thỏa thuận mua bản quyền xem trận đấu theo PPV, sẽ là sản phẩm quyền Anh lớn nhất của dịch vụ phát trực tuyến này, cạnh tranh cùng Main Event của Fox Sports và dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu DAZN.

Opetaia, võ sĩ Olympic trẻ nhất của Úc tại Thế vận hội London 2012 khi mới 17 tuổi, là bản hợp đồng đầu tiên của “ông bầu”Francis vào năm 2017. “Chúng tôi vẫn luôn đi ngược lại xu hướng và làm mọi thứ khác biệt. Giờ thì bạn bắt đầu thấy điều đó, nhưng đó lại là một ngày làm việc khác của chúng tôi”, Opetaia cho biết.

“Còn hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung tối đa vào chiến thắng, vì đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu như tôi thua trận, tất cả những người ủng hộ đều sẽ tan biến đi hết”, Opetaia vẫn là rất thực tế với nghề nghiệp đánh quyền của anh.

Đ.Hg.