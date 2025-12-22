Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng đầu châu Á ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ

Nữ xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã vươn lên vị trí số 1 nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh của Liên đoàn bắn súng châu Á.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng số 1 châu Á nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: ASC

Bảng xếp hạng vừa được Liên đoàn bắn súng châu Á (ASC) công bố ngày 22-12. Theo đó tại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh đã vươn lên vị trí số 1. Xạ thủ của Việt Nam đang có số điểm tích lũy là 1.688. Xếp thứ 2 sau Trịnh Thu Vinh là Azahari Alia Sazana (Malaysia) và hạng 3 là Zhang Yueyue (Trung Quốc). Trịnh Thu Vinh đã tích điểm đáng kể sau khi giành HCV 25m súng ngắn thể thao nữ tại SEA Games 33-2025 đồng thời phá kỷ lục Đại hội.

Trong 10 xạ thủ nữ đứng đầu trên bảng xếp hạng của nội dung này, chúng ta còn có Nguyễn Thùy Dung xếp hạng 8. Xạ thủ này cũng vừa góp mặt tại SEA Games 33-2025 mới đây.

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bắn súng châu Á. Cô đang có điểm tích lũy là 926. Sau SEA Games 33-2025, xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ được xét tuyển vào biên chế ngành Công an Nhân dân. Trước SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh đã giành HCĐ nội dung 25m súng ngắn thể thao tại giải vô địch châu Á 2025.

Trịnh Thu Vinh đã có kỳ SEA Games 33-2025 thành công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở bảng xếp hạng cá nhân 10m súng trường hơi nữ, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền xếp hạng 28 tại châu Á còn Phí Thanh Thảo có hạng 17. Đối với bảng xếp hạng 10m súng ngắn hơi nam, Phạm Quang Huy có vị trí hạng 10 khi tích lũy điểm số là 740.

Nhà vô địch đồng thời là kỷ lục gia SEA Games ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh là Hà Minh Thành đã lên hạng 4 châu Á. Hà Minh Thành vừa đạt HCV đồng thời phá kỷ lục tại chung kết bài bắn cá nhân ở SEA Games 33-2025.

Đầu tháng 2 năm sau, dự kiến các xạ thủ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Ấn Độ.

MINH CHIẾN