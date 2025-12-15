Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy trượt tấm HCV đồng đội hỗn hợp 10m đáng tiếc

Thu Vinh và Quang Huy đã tham dự bài bắn 10m đồng đội hỗn hợp trong ngày 15-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trưa ngày 15-12 tại SEA Games 33-2025, bắn súng Việt Nam đã có xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy góp mặt chung kết bài bắn đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi nam nữ. Hai xạ thủ bước vào tranh tài trước đối thủ Prabowo M, Arista Perdana Putri D (Indonesia).

Khởi đầu các lượt bắn đầu tiên, 2 xạ thủ của Indonesia là những người vượt lên dẫn điểm. Tuy nhiên, lần lượt Thu Vinh và Quang Huy lấy lại bình tĩnh san bằng điểm số. Dù vậy khi bài bắn bước về những lượt cuối, các xạ thủ của chúng ta lại không đạt được các điểm 10 quan trọng trên hồng tâm. Chính vì vậy, đội bắn súng Indonesia đã vượt qua đội bắn súng Việt Nam với tỷ số 17-9. Để thua tại chung kết, xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh có tấm HCB ở nội ung tại SEA Games 33-2025.

Sau thi đấu, Trịnh Thu Vinh không giấu được nỗi buồn bởi cô đã kỳ vọng làm được tốt nhất kết quả. Trong lúc đó, Phạm Quang Huy cho rằng mình và đồng đội sẽ cần nỗ lực hơn nữa.

Hai xạ thủ của Việt Nam lỡ cơ hội giành HCV tại ngày 15-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ nói: “Tôi đã thi đấu 2 nội dung từ đầu SEA Games 33-2025 tới giờ. Tôi chưa có được tấm HCV. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng trong các bài bắn tiếp theo. Ở chung kết lần này, 2 xạ thủ của Indonesia là những người chúng tôi đã quen thuộc. Họ có sự tiến bộ bất ngờ để giành chiến thắng. Dĩ nhiên, ai ra tranh tài cũng muốn đạt kết quả tốt nhất và cần một chút may mắn”.

Như vậy tới lúc này, bắn súng Việt Nam mới có 3 tấm HCV qua các nội dung thi đấu. Bản thân xạ thủ Phạm Quang Huy chưa giành được HCV nào tính tới lúc này. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có 2 HCV.

MINH CHIẾN