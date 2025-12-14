Lịch thi đấu SEA Games 33: Cơ hội giành HCV của xạ thủ Trịnh Thu Vinh

Hôm nay Đoànn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài các nội dung ở SEA Games 33-2025 và sự chú ý sẽ được hướng về trường bắn với sự góp mặt của Trịnh Thu Vinh.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được chuyên gia chuẩn bị kỹ lưỡng để tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: VŨ ANH

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ bước vào ngày tranh tài 14-12 với 2 nội dung 10m súng ngắn hơi nam và 10m súng ngắn hơi nữ. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy sẽ có mặt trong các nội dung thi đấu của mình. Trong đó, thể thao Việt Nam kỳ vọng Trịnh Thu Vinh có khả năng giành được tấm HCV trong khi Phạm Quang Huy cũng tự tin bước vào thi đấu. Các nội dung bắt đầu lúc 9 giờ sáng và chung kết sẽ diễn ra từ lúc 11 giờ 45.

Môn điền kinh sẽ tranh tài 4 nội dung gồm đi bộ 20km nam, nữ và marathon nam, nữ. Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng Nguyễn Thành Ngưng sẽ tranh tài trên đường đua đi bộ và họ có cơ hội giành thành tích cao nhất. Ở môn marathon chúng ta có Hoàng Nguyên Thanh, Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa góp mặt. Đi bộ nam sẽ diễn ra từ lúc 17 giờ còn đi bộ nữ bắt đầu lúc 17 giờ 15. Marathon nam diễn ra từ lúc 17 giờ 30 còn marathon nữ khởi đầu lúc 17 giờ 45.

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ có Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân, Lương Jeremie Lonic Nino, Phạm Thanh Bảo… góp mặt trong ngày tranh tài. Chúng ta vẫn chờ đợi thêm những tấm HCV tiếp theo.

Môn xe đạp sẽ diễn ra nội dung đường trường nam, nữ ở ngày 14-12. Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai sẽ vào tranh tài nội dung tính giờ nữ được diễn ra lúc 15 giờ còn các cua-rơ nam sẽ thi đấu nội dung tính giờ đồng đội vào lúc 9 giờ sáng. Xe đạp Việt Nam vẫn đang chờ những tấm huy chương đầu tiên.

Môn cầu mây sẽ có trận chung kết đồng đội nữ giữa đội Việt Nam và Thái Lan tổ chức lúc 9 giờ sáng trong ngày. Trong buổi chiều, cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại đồng đội hỗn hợp 4 người với đội Malaysia.

Lực sĩ cử tạ Việt Nam đang tìm cơ hội giành tấm HCV đầu tiên ở ngày 14-12. Chúng ta sẽ có Trần Minh Trí thi đấu hạng cân 65kg nam, Quàng Thị Tâm tranh tài hạng cân 58kg nữ và Nguyễn Đức Toàn góp mặt hạng cân 71kg nam. Các nội dung bắt đầu từ lúc 13 giờ trong ngày.

Wushu cũng bước vào tranh tài ngày tiếp theo tại SEA Games 33-2025. Tuyển thủ Vũ Văn Tuấn sẽ thi đấu chung kết nội dung côn thuật nam của taolu (biểu diễn) và Nguyễn Lệ Chi góp mặt thái cực kiếm nữ. Ngoài ra, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đấu bán kết đối kháng 60kg nữ, Trương Văn Chưởng đấu bán kết đối kháng hạng cân 70kg nam.

Ngoài ra, Đoàn thể thao còn có các đội leo núi thể thao, bowling, bắn đĩa bay, bóng bàn, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, sailing, bi sắt, muay, kickboxing, judo, bóng ném sẽ thi đấu các nội dung ở ngày tranh tài.

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ thi đấu 2 nội dung cuối cùng tại SEA Games 33-2025 là kumite đồng đội nam, kumite đồng đội nữ từ 10 giờ 30 sáng.

MINH CHIẾN