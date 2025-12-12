Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 12-12: Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm HCV ở các môn điền kinh, bơi, karate, judo và TDDC

Chương trình thi đấu tiếp theo trong ngày 12-12 của Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có những cơ hội giành HCV.

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ có cơ hội giành thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn điền kinh sẽ tiếp tục có những nội dung quan trọng để Đoàn thể thao Việt Nam hướng tới giành thêm huy chương ở ngày 12-12. Chúng ta sẽ có Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ), Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng (400m nam), Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc (400m nữ) thi đấu. Đây là những nội dung được kỳ vọng có cơ hội giành huy chương cao nhất. Vòng loại buổi sáng diễn ra lúc 9 giờ 50. Sau đó, chung kết các nội dung được bắt đầu từ 16 giờ 40. Ngoài ra, điền kinh Việt Nam còn có Vũ Đức Anh thi đấu nhảy cao nam, Kim Thị Huyền thi đấu đẩy tạ nữ.

Kình ngư đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu nhiều nội dung có cơ hội giành thêm HCV. Trong đó, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn dự tranh nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Đây là nội dung quan trọng có cơ hội đạt kết quả tốt nhất cho thể thao Việt Nam. Các tuyển thủ Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền (100m nữ), Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh (1.500m nam), Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên (400m nữ) cũng có cơ hội đạt huy chương cao nhất. Vòng loại các nội dung diễn ra từ lúc 9 giờ sáng sau đó chung kết tổ chức từ 18 giờ trong ngày.

Đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ thi đấu chung kết các đơn môn cuối cùng ở ngày 12-12. Trần Đoàn Quỳnh Nam dự tranh nhảy chống nữ, Đinh Phương Thành thi đấu xà đơn nam, xà lệch nam. Đây là những nội dung có cơ hội giành thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Các nội dung bắt đầu chung kết lúc 14 giờ 30.

Môn judo cũng sẽ bước vào các nội dung đối kháng quan trọng. Lần lượt các võ sĩ Nguyễn Hoàng Thành (55kg nam), Nguyễn Hải Bá (73kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (57kg nữ), Lê Huỳnh Tường Vy (70kg nữ) sẽ thi đấu để tìm thành tích huy chương. Các nội dung bắt đầu lúc 13 giờ.

Karate Việt Nam chờ đợi giành thêm HCV trong ngày thi đấu. Các võ sĩ nội dung kumite (đối kháng) sẽ bước vào tranh tài. Trong ngày, chúng ta có Chu Văn Đức (55kg nam), Nguyễn Thị Thu (50kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (55kg nữ), Khuất Hải Nam (67kg nam) ra tranh tài. Vòng loại được tổ chức vào 9 giờ sáng và các trận chung kết diễn ra trong buổi chiều cùng ngày.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu thêm các nội dung đối kháng với sự góp mặt của Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), Đinh Công Khoa (58kg nữ), Phạm Minh Bảo Kha (74kg nam). Đây là các võ sĩ chủ lực có khả năng giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Họ sẽ đấu vòng loại từ lúc 10 giờ sáng và thi đấu chung kết vào buổi chiều.

Trong ngày, Đoàn thể thao Việt Nam còn thi đấu các nội dung của cầu lông, bóng chày 5 người, quyền Anh (boxing), cờ, mô tô nước, futsal, golf, cầu mây, sailing, bóng bàn, teqball, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, leo núi thể thao.

Môn jujitsu sẽ có cơ hội giành thêm HCV khi các gương mặt quan trọng thi đấu newaza. Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng (62kg nam), Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng (77kg nam), Ngô Thị Thảo Vân, Vũ Thị Anh Thư (63kg nữ) sẽ thi đấu. Các võ sĩ còn tranh tài các nội dung của biểu diễn duo hỗn hợp nam nữ.

Canoeing sẽ có Ma Thị Thủy, Nguyễn Thị Hương thi đấu nội dung C2 200m. Ngoài ra, chúng ta còn tranh tài nội dung C4 200m nam và kayak 4 người nam. Vòng loại tổ chức lúc 9 giờ 10 sáng và chung kết bắt đầu lúc 14 giờ cùng ngày. Cũng tại ngày thi đấu, đội tuyển bi sắt Việt Nam chờ đợi giành thêm HCV trong các nội dung 3 người và đôi nam, đôi nữ.

