Bùi Thị Ngân vượt chấn thương giành tấm HCV 1.500m tại SEA Games 33

Chân chạy của điền kinh Việt Nam đã chữa trị chấn thương tới ngày cuối tham dự SEA Games 33-2025 những vẫn đủ sức khỏe để thi đấu giành HCV tại Thái Lan.

Bùi Thị Ngân (phải) đã về đích đầu tiên cự ly 1.500m nữ SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi giành được chiến thắng lần này với nhiều áp lực. Bởi lẽ, tôi phải chữa trị chấn thương tới sát ngày thi đấu rồi mới đạt thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, tôi xác định đã vào tranh tài là phải nỗ lực giành kết quả cao nhất”, tuyển thủ Bùi Thị Ngân bày tỏ.

Cô nói thêm: “Tôi giành được tấm HCV để bảo vệ vị trí số 1 cự ly 1.500m cho điền kinh Việt Nam. Người chiến thắng thường xuyên cự ly là chị Nguyễn Thị Oanh. Vì thế, khi thay thế chị vô địch lần này, tôi cũng có áp lực đáng kể. Nhưng tất cả vì thành tích của thể thao Việt Nam, chúng tôi đều tập trung thi đấu với chuyên môn tốt nhất”.

Chung kết nội dung 1.500m tại SEA Games 33-2025 đã vắng mặt Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam có Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh tham dự. Ngay khi xuất phát, cả 2 tuyển thủ cùng bứt lên và tách tốp bỏ xa các VĐV phía sau dẫn đầu cuộc đua. Với chiến thuật bám từng vòng và thay nhau dẫn đầu, 2 tuyển thủ của điền kinh Việt Nam đã chiếm lĩnh đường chạy 1.500m để chiến thắng tuyệt đối. Tại vòng cuối, Bùi Thị Ngân đã vượt lên trước đàn em Nguyễn Khánh Linh và về đích đầu tiên với thành tích 4’27”34, giành HCV. Nguyễn Khánh Linh giành HCB với kết quả 4’29”76.

Hai người đồng đội chúc mừng nhau sau khi về đích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 1.500m nữ tại SEA Games 33-2025. “Chúng tôi đã dự báo chuyên môn về nội dung. Trước khi thi đấu, chiến thuật của đội đã được xây dựng và khi vào chính thức, Ngân cùng Linh hỗ trợ nhau làm nên chiến thắng này”, lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên bày tỏ.

Chiến thuật hợp lý giúp đội điền kinh Việt Nam có HCV 1.500m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cách đây 2 năm, Bùi Thị Ngân đã có HCB tại SEA Games 32-2023 trong cự ly 1.500m nữ. Tuy nhiên, thành tích của cô lúc đó tốt hơn bây giờ. Kết quả của Bùi Thị Ngân khi đó là 4’24”57. Tại giải vô địch quốc gia 2025, Bùi Thị Ngân từng đạt kết quả 4’25”66 và có HCB.

Lương Đức Phước chỉ có HCĐ nội dung 1.500m nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Tại ngày tranh tài, VĐV điền kinh Việt Nam không giành được HCV cự ly 1.500m. Tuyển thủ Lương Đức Phước chỉ có tấm HCĐ (3’50”13). Sầm Văn Đời đã thi đấu nhưng về đích cuối cùng do chấn thương (5’11”76).

Sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp, nội dung 1.500m nữ không có sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh. Năm nay, cô được đăng ký tham dự 3 nội dung gồm 5.000m, 10.000m, 3.000m chướng ngại vật

MINH CHIẾN