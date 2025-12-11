Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh động viên võ sĩ MMA thi đấu chung kết SEA Games 33

Các võ sĩ của đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đã được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam động viên trước giờ thi đấu chung kết.

Đội tuyển MMA Việt Nam đã được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam động viên thi đấu. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Trong buổi sáng ngày 11-12, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh trực tiếp tới khu tập luyện và thi đấu gặp mặt động viên tinh thần toàn đội tuyển MMA Việt Nam trước giờ thi dấu chung kết.

Đội tuyển MMA Việt Nam sẽ tranh HCV tại SEA Games 33-2025 ở 3 trận chung kết gồm Trần Ngọc Lượng – Alfiandi (Indonesia) tại hạng cân 60kg nam hiện đại, Quàng Văn Minh – Tan Yee Siang (Malaysia) tại hạng cân 65kg nam hiện đại, Dương Thị Thanh Bình – Wulan Dwi Ani Retino (Indonesia) tại hạng cân 54kg nữ cổ điển.

Trong buổi gặp mặt, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tin tưởng các võ sĩ của Việt Nam sẽ thi đấu với sự thoải mái, tự tin, thể hiện được tinh thần thượng võ của người Việt Nam cũng như tinh thần fairplay của thể thao.

Đây là lần đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games. Tại SEA Games 33-2025, môn này có 6 nội dung thi đấu. Đội tuyển MMA Việt Nam cử 6 võ sĩ góp mặt tuy nhiên chỉ có 3 người vượt qua vòng loại để góp mặt chung kết. Đội tuyển MMA Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 bằng nguồn xã hội hóa. Trước đó, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam cũng đã công bố mức thưởng nóng là 200 triệu đồng dành cho mỗi tấm HCV tại Đại hội lần này.

Chiều ngày 11-12, 3 võ sĩ của đội tuyển MMA Việt Nam sẽ vào tranh tài. Hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn này trước khi bế mạc. Môn MMA là môn có chương trình kết thúc sớm nhất tại SEA Games 33-2025. Chỉ tiêu của đội tuyển MMA Việt Nam là phấn đấu giành tối thiểu 1 HCV.

MINH CHIẾN