Đội tuyển MMA không tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Võ sĩ Thu Thủy (thứ 2 từ phải qua) đã giành HCĐ tại giải vô địch trẻ MMA châu Á lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: NGỌC HÒA

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) và Đội tuyển MMA Việt Nam rà soát lực lượng và thảo luận chuyên môn để thống nhất đề xuất xin rút không tham dự AYG 2025 sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Bahrain. Các ý kiến đưa ra ngày 8-9. Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam đã báo cáo đề xuất tới Cục TDTT Việt Nam việc xin rút không cử lực lượng tham dự AYG 2025.

Môn MMA được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho phép lần đầu tổ chức chính thức tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain. Sau khi có quyết định này, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng đăng ký tham dự AYG 2025 bằng kinh phí xã hội hóa. “Chúng tôi đã xem xét kỹ các yếu tố chuyên môn và lực lượng, từ đó đội ngũ chuyên môn mong muốn VĐV phải hoàn thiện hơn đảm bảo được các thành tích thi đấu do vậy đội MMA Việt Nam tạm thời không tham dự AYG 2025 lần này”, đại diện bộ phận chuyên môn Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam trao đổi.

Quyết định cuối cùng sẽ được Cục TDTT Việt Nam đưa ra sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn về trường hợp đội MMA Việt Nam xin không tham dự AYG 2025.

Võ sĩ Thu Thủy đã giành huy chương đầu tiên cho đội MMA Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: NGỌC HÒA

Cuối tháng 8 vừa qua, đội tuyển MMA Việt Nam đã cử 4 võ sĩ Nguyễn Đình Huy (65kg, đấu nội dung MMA truyền thống), Lăng Quốc Cường (55kg nam, MMA hiện đại), Vương Trí Hải (50kg nam, MMA hiện đại) và Triệu Thu Thủy (45kg nữ, MMA hiện đại) tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2025 tại Bahrain. Đội tuyển giành 1 HCĐ ở kết quả thi đấu của võ sĩ Triệu Thị Thu Thủy.

Năm nay, môn MMA có trong chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan và tại ASIAD 20 năm 2026.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam chưa quyết định danh sách cuối cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025.

MINH CHIẾN