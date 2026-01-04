Justin Gaethje “thích cảm giác hồi hộp” nếu có cơ hội đối đầu Ilia Topuria

Justin Gaethje sẽ thi đấu với lại Paddy Pimblett vào ngày 24-1 này, tại sự kiện UFC 324 ở Bát giác đài T-Mobile Arena (Paradise - Nevada) tranh đai Interim hạng nhẹ của UFC. Nếu giành được chiến thắng, anh có cơ hội thách đấu Ilia Topuria, người giữ đai hạng nhẹ tối thượng.

Gaethje đang nhắm đến Topuria

Trước tiên, Gaethje sẽ phải đánh bại Paddy “The Baddy”, nhưng mà nếu anh giành được chiến thắng trong sự kiện UFC 324 đó, anh rất hào hứng được đối đầu với Topuria “bất khả chiến bại” - và thử thách thứ tinh thần kỳ quặc của mình trong trận đấu đó.

“Ilia này, tôi tin vào lối đánh “từ A đến B” của mình, đó là điều duy nhất tôi có thể bám trụ vào”, Gaethje chia sẻ với lại ESPN Deportes - khi được hỏi về khả năng đối đầu với Topuria, “Tôi tin vào trực giác của bản thân. Tôi tin cũng vào khả năng kiểm soát khoảng cách, thời gian - và việc hiện diện đúng lúc, đúng chỗ cần thiết”.

“Từ A đến B”: Trong quyền Anh và MMA, đây là khái niệm về sự tối giản và hiệu quả. Thay vì, những cú đấm vẽ đường vòng cầu kỳ huyền ảo, “Từ A đến B” sẽ là đường thẳng ngắn nhất từ tay mình trực diện đến cằm của đối thủ.

“Môn thể thao này điên rồ lắm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lý do để tất cả chúng ta luôn phải ngồi sát mép ghế (nín thở theo dõi) ở trong mỗi trận đấu, bởi mọi thứ đều có thể xoay chuyển chỉ trong tích tắc. Vậy nên, một lần nữa, cốt yếu vẫn là không được phép phạm sai lầm - trước một đối thủ như thế này”.

“Không để dính cú đấm tay phải của anh ta. Cũng không chủ động lao vào cú đấm tay phải của anh ta. Cú móc trái, tổ hợp 2-3 của anh ta là một trong những tổ hợp tốt nhất tôi từng chứng kiến trong môn thể thao này, vì vậy đó là một thử thách tuyệt vời và tôi rất thích thú với thứ cảm giác hồi hộp đấy!”.

Mặc dù là Gaethje nổi tiếng và có tiếng tăm với những trận đấu đầy kịch tính, còn Pimblett có thành tích 7-0 tại UFC, quyết định để 2 võ sĩ này tranh đai vô địch Interim hạng nhẹ đã nhận lấy một số chỉ trích. Gaethje chỉ thắng 4/7 trận đấu gần đây, trong khi đó, Pimblett hiện đang xếp thứ 5 ở trên Bảng xếp hạng chính thức...

Tuy nhiên, cả 2 lại thường tạo ra rất nhiều sự chú ý với truyền thông và cả dư luận bất kể khi nào - ở đâu - đối đầu với ai, và Gaethje hy vọng rằng giới mộ điệu, CĐV và khán giả đều sẽ hiểu rằng cuối cùng thì, UFC hay MMA cũng chỉ là câu chuyện kinh doanh.

“Bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người!”, Gaethje nói, “Điều mà nó mang lại, và tôi biết ơn UFC, điều mà người hâm mộ nên hiểu là, bất cứ khi nào chúng tôi tranh đai vô địch Interim, nó giống như trận tranh chức vô địch chính thức trên giấy tờ”.

“Hợp đồng của tôi quy định tôi sẽ được trả một số tiền nhất định để thách đấu đai vô địch, và giờ đây, tôi được trả đúng số tiền đó. Giờ tôi được trả số tiền đó cho trận đấu này và điều đó rất quan trọng đối với tôi”, võ sĩ biệt danh là The Highlight có giải thích.

“Tôi là người thi đấu ổn định nhất, hấp dẫn nhất từ ​​trước đến nay. Trận đấu trước là lần đầu tiên trong đời tôi kiếm được ít tiền hơn trận đấu trước đó nữa, và tôi không muốn điều đó tái xảy ra. Vì vậy, tôi phải tham gia những trận đấu lớn”, Gaethje quyết tâm.

Nhưng ngay cả khi Gaethje chiến thắng, anh cũng không cho rằng UFC sẽ có kế hoạch chắc chắn về đối thủ tiếp theo của Topuria, đặc biệt vẫn chưa rõ khi nào Nhà vô địch hạng nhẹ trở lại. Ngoài ra, đó là vấn đề đánh bại Pimblett, người Gaethje hiểu luôn nhắm đến cuộc đối đầu với Topuria từ lâu - do mối thù dai dẳng 2 bên!

“Có rất nhiều điều có thể xảy ra,” Gaethje cho biết, “Chúng ta thấy Nhà vô địch Interim thăng cấp lên Nhà vô địch chính thức, Tom Aspinall. Mackenzie Dern định tranh đai Interim, để rồi đột nhiên, họ biến nó thành trận tranh đai chính thức - sau khi Zhang Weili bỏ trống đai. Tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi”.

“Tôi phải thắng, tôi phải làm hỏng mọi chuyện mộng mơ người khác, tôi biết rằng người hâm mộ có lẽ muốn Paddy va với Ilia giống như họ đã từng muốn Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov và tôi sẽ làm hỏng câu chuyện mơ mộng đó. Đó mới chính là công việc của tôi”.

Đ.Hg.