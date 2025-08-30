Võ sĩ MMA Việt Nam giành 1 HCĐ giải vô địch trẻ châu Á 2025

Đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đã giành 1 HCĐ tại giải vô địch trẻ châu Á 2025, đạt chỉ tiêu thành tích đề ra.

Tuyển thủ trẻ MMA Việt Nam thi đấu tại giải lần này. Ảnh: TỐNG HÒA

Tối ngày 29.8 theo giờ địa phương, võ sĩ đội tuyển MMA Việt Nam hoàn tất thi đấu các nội dung và giành 1 HCĐ tại giải vô địch trẻ châu Á lần đầu tổ chức ở Bahrain.

Thành tích thuộc về võ sĩ trẻ Triệu Thị Thu Thủy tại hạng cân 45kg nữ (nội dung MMA hiện đại). Hạng cân thi đấu theo thể thức vòng tròn để tính kết quả chung cuộc. Trong trận đấu cuối, Triệu Thị Thu Thủy đã thắng đối thủ Abbasnezhad Aylin (Iran). Với kết quả này, cô được trao HCĐ chung cuộc. Đây cũng là huy chương duy nhất của đội tuyển MMA Việt Nam tại giải.

Trước đó các tuyển thủ Nguyễn Đình Huy (65kg, đấu nội dung MMA truyền thống), Lăng Quốc Cường (55kg nam, MMA hiện đại), Vương Trí Hải (50kg nam, MMA hiện đại) đã thua trận tại tứ kết nên dừng bước.

Lần đầu tiên Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á tổ chức giải MMA trẻ châu Á để các quốc gia tham dự có sự rà soát, kiểm tra lực lượng trước khi dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Môn MMA thuộc chương trình chính thức Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 vào tháng 10 tại Bahrain. Ban huấn luyện đội tuyển MMA Việt Nam cho biết sẽ xem xét kỹ chuyên môn VĐV qua giải vô địch trẻ châu Á 2025 để chọn tuyển thủ chính thức góp mặt Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025).

4 tuyển thủ trẻ của đội tuyển MMA Việt Nam sẽ về nước ngày 30.8 sau khi kết thúc thi đấu.

