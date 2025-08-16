Võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Trần Ngọc Lượng giành đai vô địch giải MMA Lion Championship 2025

Quỳnh Hoa (đỏ) đã thắng Lò Thị Phung để giành đai vô địch hạng cân 52kg nữ. Ảnh: VMMAF

Lần đầu tiên, giải võ thuật tổng hợp MMA được tổ chức tại sân đấu ngoài trời ở Quảng trường Cam Ranh (Khánh Hòa) tối ngày 16-8. Tới rạng sáng ngày 17-8, 2 trận đấu tranh đai vô địch giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Lò Thị Phung (52kg nữ), Trần Ngọc Lượng và Lê Văn Tuần (60kg nam) mới kết thúc.

Trước trận đấu, các dự báo đều nghiêng khả năng chiến thắng về võ sĩ Lò Thị Phung. Bởi lẽ, cô đã thể hiện xuất sắc khả năng khóa, siết đối thủ từ kỹ thuật địa chiến jujitsu của mình. Thực tế trên lồng bát giác, võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa đã thi đấu hiệu quả hơn. Sau hiệp 1 thoát khỏi các tình huống siết nằm sàn của Lò Thị Phung, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa đã ra các đòn tấn công đạt sự chính xác cao khi cả 2 phải thi đấu đánh đứng tại những hiệp còn lại.

Trận đấu cần tới 5 hiệp mới quyết định kết quả chung cuộc. Các trọng tài chuyên môn đã chấm điểm thắng ưu thế cho Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và trao đai vô địch cho cô. Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giành đai vô địch hạng 52kg nữ.

Trần Ngọc Lượng giành chiến thắng và đai vô địch. Ảnh: VMMAF

Trận so tài muộn sau đó, Lê Văn Tuần tự tin có thể vượt qua Trần Ngọc Lượng. Ngay trong các hiệp 1 và hiệp 2, võ sĩ này luôn là người chủ động ra đòn áp đảo đối phương. Tuy nhiên khi đang thi đấu nửa đầu hiệp 3, Lê Văn Tuần dính đòn đá thấp quét trụ từ Trần Ngọc Lượng và gặp đau phải ra dấu với trọng tài. Đòn tấn công bồi ngay sau đó của Trần Ngọc Lượng khiến Lê Văn Tuần đổ ngã xuống sàn đồng thời giành chiến thắng cho mình. Thắng lợi giúp Trần Ngọc Lượng có đai vô địch hạng 60kg nam.

Trong giải lần này, một số kết quả được chú ý khác là Nguyễn Xuân Phương/Nguyễn Ngọc Thức thắng Nguyễn Tiến Long/Nguyễn Thành Thoan nội dung Duo MMA 130kg; Bạch Văn Nghĩa thắng Trần Minh Nhựt hạng cân 60kg nam MMA Pro…

MINH CHIẾN