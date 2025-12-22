Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Thể dục TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua Đại hội đại biểu diễn ra ngày 21-12, Liên đoàn Thể dục TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt 27 thành viên ban chấp hành, trong đó PGS.TS Châu Vĩnh Huy được bầu là Chủ tịch liên đoàn.

Ban chấp hành Liên đoàn Thể dục TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội đại biểu Liên đoàn Thể dục TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra không chỉ mang yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới.

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật của Liên đoàn đã được điểm lại. Thời gian qua, Ban chấp hành Liên đoàn rất cố gắng tìm kiếm các nguồn tài trợ để hỗ trợ một số giải thưởng cho các giải hội thao mang tính chất khơi dậy tiềm năng và hoạt động rộng lớn, mạnh mẽ của các môn: thể dục thẩm mỹ, thể dục aerobic và các loại hình thể thao giải trí, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ nghệ thuật cho mọi lứa tuổi...

Hiện tại trên địa bàn thành phố hàng trăm CLB trong nhà và ngoài trời hoạt động rất phong phú, không những góp phần tạo sân chơi cho người trung niên, cao tuổi đến lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng. Ngoài ra loại hình hoạt động mới cũng dần phát triển mạnh và rõ nét hơn là vũ đạo thể thao giải trí trong quần chúng nhân dân, tạo thêm hứng thú trong việc tìm đến môn thể thao để được vận động, rèn luyện theo sở thích của mọi người dân.

Liên đoàn đã có những hoạt động rất tốt trong việc phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, nhà văn hoá sinh viên, nhà văn hoá thiếu nhi để phát triển các nội dung hoạt động do Liên đoàn quản lý. Tổ chức soạn thảo điều lệ, nội dung các bài tập cũng như mở các lớp đào tạo hướng dẫn viên.

Cũng tại sự kiện, 27 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Thể dục TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, PGS.TS Châu Vĩnh Huy được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch liên đoàn. Bà Trần Thị Minh Hiền đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Các Phó Phó Chủ tịch gồm: ông Trần Việt Hoàng, ông Lê Bá Phúc, ông Nguyễn Trung Kiên, ông Nguyễn Văn Minh, ông Nguyễn Công Thảo, ông Nguyễn Văn Toản.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm sẽ đưa Liên đoàn Thể dục TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và đoàn kết. Các thành viên của liên đoàn đồng lòng xây dựng và phát triển các hoạt động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng cho việc phát triển năng khiếu để đào tạo tài năng đóng góp cho thể thao TPHCM.

Khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích tại SEA Games 33. Ảnh: THANH TÙNG

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Thể dục TPHCM đã khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên môn thể dục dụng cụ và aerobic đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 ở Thái Lan vừa qua.

NGUYỄN ANH