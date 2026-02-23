Hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh núi Tà Cú

Giải năm nay thu hút khoảng 300 vận động viên nam, nữ thuộc 37 đoàn trong tỉnh và các địa phương như TPHCM, Gia Lai, Đồng Nai. Các vận động viên tranh tài ở hai cự ly: 6.300m dành cho nam (chạy 4.000m, leo núi 2.300m) và 5.300m dành cho nữ (chạy 3.000m, leo núi 2.300m).

Các vận động viên xuất phát

Thông qua sự kiện, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quảng bá thắng cảnh Tà Cú, góp phần xây dựng hình ảnh Hàm Thuận Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách.

Nỗ lực hoàn thành thử thách

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, là cơ sở đánh giá, tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị tham gia các giải chuyên nghiệp toàn quốc thời gian tới.

Băng rừng chinh phục đỉnh núi Tà Cú

Kết thúc giải, ở nội dung nam, vận động viên Phạm Ngọc Phan (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) giành danh hiệu Vua leo núi; Đỗ Duy Thắng (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) xếp thứ Nhì; Lê Văn Tuấn (TPHCM) giành hạng Ba.

Ở nội dung nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) đoạt danh hiệu Hoàng hậu leo núi; Lã Đàm Huyền Trang xếp thứ Nhì; Nguyễn Thị Thu Hà (TPHCM) giành hạng Ba. Chung cuộc, Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng đứng Nhất toàn đoàn; TPHCM xếp Nhì và Câu lạc bộ Bến Cát eBRC xếp thứ Ba.

Núi Tà Cú là một danh thắng nổi tiếng nằm ở xã Hàm Thuận Nam (tỉnh Lâm Đồng). Núi có độ cao khoảng 649m so với mực nước biển, tọa lạc gần quốc lộ 1A. Đây là một địa điểm du lịch sinh thái và tâm linh với rừng núi nguyên sinh, khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt.

NGUYỄN TIẾN