Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giữ hạng 28 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ

Xạ thủ hàng đầu của Việt Nam đã có những thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng mới được Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF công bố.

Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh là 2 xạ thủ hàng đầu trong các nội dung súng ngắn của Việt Nam. Ảnh: DP

Trịnh Thu Vinh khép lại hành trình thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 ở Ấn Độ ngay trước Tết.

Tại bảng xếp hạng mới được ISSF công bố, Trịnh Thu Vinh giữ vị trí 28 thế giới tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Cô đang có 1014 điểm tích lũy. Ở Ấn Độ vừa qua, Trịnh Thu Vinh không có thành tích huy chương cá nhân ở bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ. Dù vậy, cô vẫn được xem là một trong những xạ thủ hàng đầu của Việt Nam ở nội dung này.

Đứng số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ đang là xạ thủ Yao Qianxun (Trung Quốc) trong khi người vừa chiến thắng Trịnh Thu Vinh và giành HCV cá nhân tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 là Singh Esha (Ấn Độ) đang xếp hạng 9 thế giới.

Cùng tại bảng xếp hạng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang vẫn giữ hạng 101 thế giới.

Đối với nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh đã có hạng 19 thế giới. Dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới vừa công bố vẫn là xạ thủ hàng đầu Hàn Quốc Yang Jiin. Trong giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 vừa qua tại Ấn Độ, Trịnh Thu Vinh không có thành tích huy chương cá nhân tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao. Ở giải đấu trên, Nguyễn Thùy Trang đã giành HCV cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ. Vào lúc này, cô giữ hạng 89 thế giới. Xạ thủ đã thua Thùy Trang tại chung kết là Bhaker Manu (Ấn Độ) hiện giữ hạng 6 thế giới.

MINH CHIẾN