Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang thuộc nhóm được đầu tư trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD 20

Nguyễn Thùy Trang vừa giành HCV nội dung 25m súng ngắn thể thao tại Ấn Độ. Ảnh: ĐÀO VŨ

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chia sẻ từ Ấn Độ cho biết: “Nguyễn Thùy Trang là 1 trong những VĐV được chuẩn bị chuyên môn của tổ súng ngắn Việt Nam. Dù là VĐV trẻ nhưng Thùy Trang giữ được phong độ cao. Đây là 1 trong những xạ thủ trọng điểm của súng ngắn được tập luyện, chuẩn bị chuyên môn hướng đến nhiệm vụ tại ASIAD 20”.

Nguyễn Thùy Trang đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tại chung kết cá nhân 25m súng ngắn tiêu chuẩn nữ ở Ấn Độ (ngày 9-2) để giành HCV. Lần đầu tiên, Thùy Trang đạt HCV cho bản thân khi tham dự giải vô địch châu Á dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia. HCV của Nguyễn Thùy Trang được xem là HCV quốc tế đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam trong năm 2026.

Năm nay, Nguyễn Thùy Trang còn trẻ tuổi đời (21 tuổi). Ba năm trước, cô từng khiến khán giả tại trường bắn ở Indonesia trong giải Cúp vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2023 ngỡ ngàng khi vượt qua các đối thủ mạnh và giành HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ. Khi đó, nhiều nhận định từ giới chuyên môn cho rằng Thùy Trang là một trong những VĐV có đủ năng lực phát triển đường dài để thành công tại nội dung dành cho súng ngắn.

Sau 3 năm, Thùy Trang đã giành được HCV rất quan trọng tại Ấn Độ. Đáng chú ý, trong chung kết cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ của Việt Nam đã vượt qua đối thủ Bhaker Manu (Ấn Độ) là gương mặt hàng đầu của súng ngắn nữ châu Á, từng giành huy chương Olympic.

“Khi bước vào thi đấu, tôi hoàn toàn giữ sự bình tĩnh và không gặp áp lực nào. Tôi thi đấu cùng chị Thu Vinh thì bất kể ai vượt lên giành HCV đều là thành tích chung của thể thao Việt Nam. Tôi rất vui khi lần đầu mình đã có những tấm huy chương tại SEA Games 33-2025”, Nguyễn Thùy Trang từng chia sẻ ngay tại Thái Lan trong lần tham dự SEA Games 33-2025 cách đây chưa lâu. Bản thân cô cũng cho biết mình chưa đạt được HCV cá nhân tại SEA Games 33-2025 nhưng rất quyết tâm trở lại giành kết quả tốt hơn.

Nguyễn Thùy Trang đã giữ được lời hứa đó cho bản thân mình khi trở lại thi đấu quốc tế ngay đầu năm mới 2026.

Trong sự nghiệp Nguyễn Thùy Trang từng góp mặt ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc. Lúc đó, Thùy Trang mới 19 tuổi và được thử sức trong các nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao nữ. Việc cô sớm được tham dự ASIAD 19 đã phản ánh rằng Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam tin vào khả năng chuyên môn của nữ xạ thủ trẻ này ra sao.

Năm 2023, Thùy Trang từng giành HCV 10m súng ngắn hơi nữ tại Cúp châu Á. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, Nguyễn Thùy Trang sẽ tiếp tục có cơ hội tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 sắp tới. Từ giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026, Thùy Trang đã tích lũy thêm chuyên môn cho bản thân. Sau đây, nữ xạ thủ sẽ có cơ hội tham dự một số giải thuộc hệ thống ISSF World Cup của bắn súng thế giới trong năm 2026.

Chuyên gia Byambajav Altantsetseg (Mông Cổ) là người trực tiếp cùng Ban huấn luyện tham gia rèn chuyên môn cho Nguyễn Thùy Trang và tổ súng ngắn nữ thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam. Vị chuyên gia này từng khẳng định Thùy Trang là VĐV có tố chất chuyên môn. Cô và Thu Vinh, Hoa Hồng, Thùy Dung đang là những xạ thủ mạnh mẽ nhất của súng ngắn nữ Việt Nam.

