Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang giành thêm 2 HCV và cùng phá 2 kỷ lục SEA Games

Thu Vinh và Thùy Trang tiếp tục có phong độ cao tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung là những người góp mặt trong bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ ngày 17-12.

Bước vào các lượt bắn của vòng loại, lần lượt 3 xạ thủ nữ của Việt Nam thể hiện tốt nhất chuyên môn để đứng ở nhóm đầu. Trịnh Thu Vinh xếp nhất với kết quả 584 điểm, Nguyễn Thùy Trang ở hạng nhì với 582 điểm còn Thùy Dung đứng hạng 4 với 580 điểm. Với kết quả này, đội súng ngắn nữ Việt Nam đã có tổng 1746 điểm và giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

“Trong bài bắn vòng loại, tôi đã có một chút điều chỉnh sau khi mình chưa đạt được tốt nhất yêu cầu. Bước vào chung kết, tôi tập trung cho kỹ thuật bóp cò và không để lỏng tay. Chuyên gia cũng chỉ đạo tôi rất sát, làm sao mình giữ được trạng thái tốt nhất”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh bày tỏ.

Vào thi đấu chung kết, bắn súng Việt Nam có Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang góp mặt. Sau các lượt bắn, Thu Vinh đã đạt 34 điểm ở chung kết và giành HCV. Thùy Trang cùng đạt 34 điểm nhưng xếp ở vị trí thứ 2, nhận HCB. Điểm đáng ghi nhận, kết quả 34 điểm tại chung kết được công nhận là kỷ lục SEA Games. Hai xạ thủ của Việt Nam cùng phá kỷ lục và đạt kết quả tốt nhất sau 50 lượt bắn.

Với cá nhân Trịnh Thu Vinh, cô đã có tấm HCV thứ 4 cho mình tại Đại hội lần này còn Thùy Trang hài lòng khi ở vị trí thứ nhì sau đàn chị qua các bài chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã rất tập trung cho bài bắn chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Kết quả mang lại cho tôi tâm trạng rất vui. Tôi đã tập trung rất nhiều vào bài bắn chung kết bởi thành tích của mình sẽ quyết định về kết quả chung cuộc”, xạ thủ Trịnh Thu Vinh chia sẻ. Theo tìm hiểu, nữ xạ thủ sẽ được Bộ Công an tuyển dụng vào biên chế ngành sau kỳ SEA Games 33-2025. Thông tin đã được Trịnh Thu Vinh cùng HLV của cô xác nhận.

Sau khi giành HCV tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh đã được lấy mẫu kiểm tra doping. Việc kiểm tra doping trong bắn súng cũng nằm trong quy định bắt buộc của Đại hội.

MINH CHIẾN