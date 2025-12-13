Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền lỡ cơ hội giành HCV cá nhân bài bắn 10m súng trường hơi

Lê Thị Mộng Tuyền đã có cơ hội vượt lên giành vị trí số 1 tại chung kết nội dung nhưng cô lại đánh rơi tấm HCV đáng tiếc.

Lê Thị Mộng Tuyền đã giành HCĐ cá nhân bài bắn 10m súng trường hơi nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi không biết nói gì vì mình rất buồn lúc này. Tôi đã không thể giành được vị trí số 1 của bài bắn. Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo tại SEA Games 33-2025”, Lê Thị Mộng Tuyền trao đổi sau khi kết thúc chung kết bài bắn 10m súng trường hơi nữ vào trưa ngày 13-12.

Trong 8 xạ thủ góp mặt chung kết bài bắn, đội tuyển bắn súng Việt Nam có 2 người là Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền. Đây là 2 gương mặt có chuyên môn tốt nhất của súng trường nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Sau các lượt bắn đầu tiên, Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền giữ vững phong độ để là những người dẫn đầu.

Tuy nhiên ở các lượt bắn tiếp theo, Phí Thanh Thảo đã phải dừng bước và xếp hạng 5 với kết quả 184,6 điểm.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo thi đấu và có hạng 5 cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Lê Thị Mộng Tuyền tiếp tục ổn định để đi vào những lượt bắn cuối. Tuy nhiên tại lượt bắn thứ 22, viên đạn từ họng súng của Mộng Tuyền đã không vào điểm cao nhất của bia bắn. Chính thế, cô phải dừng bước ở vị trí thứ 3 với kết quả 226,8 điểm. Kết thúc bài bắn, nhà vô địch là Mubarokah Dewi Laila (Indonesia, 248,5 điểm).

Việc lỡ cơ hội giành tấm HCV cá nhân của Mộng Tuyền là điều đáng tiếc cho cá nhân cô cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam bởi Ban huấn luyện rất chờ đợi các xạ thủ sẽ thành công, đạt được tấm HCV danh giá trong nội dung này. Trong buổi sáng thi đấu, bắn súng Việt Nam đã có tấm HCB đồng đội 10m súng trường hơi nữ.

Một ngày trước đó, Lê Thị Mộng Tuyền từng giành tấm HCV nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ.

Nữ xạ thủ của thể thao TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam còn thi đấu nội dung cuối cùng tại SEA Games 33-2025 là súng trường hơi 3 tư thế. Đây cũng là 1 trong những nội dung quen thuộc và Mộng Tuyền, Thanh Thảo được đặt mục tiêu sẽ giành thứ hạng tốt nhất.

MINH CHIẾN