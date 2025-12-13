Đội tuyển futsal lên đường tham dự SEA Games 33

Sáng 13-12, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Thầy trò HLV Diego Giustozzi cũng là đội tuyển cuối cùng trong số bốn đội tuyển của Việt Nam tham gia tranh tài ở các nội dung bóng đá và futsal tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Những niềm hy vọng của futsal nam Việt Nam tại SEA Games 33.

Trước ngày lên đường, HLV Diego Giustozzi đã công bố danh sách chính thức 14 cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam theo quy định của Điều lệ môn futsal nam SEA Games 33. Theo đó, 6 cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và sẽ ở lại tiếp tục tập luyện tại CLB chủ quản, đồng thời cổ vũ cho các đồng đội qua màn hình nhỏ gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo, ala Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và pivo Nguyễn Văn Tuấn.

Trong số này, sự vắng mặt của hai ala giàu kinh nghiệm Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát nhận được nhiều sự chú ý, khi cả hai vẫn chưa đạt trạng thái phong độ tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua.

Nội dung futsal nam tại SEA Games 33 có sự góp mặt của 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm và xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi thi đấu bốn trận liên tiếp trong bốn ngày. Cụ thể, đội ra quân gặp Malaysia ngày 16-12, sau đó lần lượt đối đầu Indonesia, Thái Lan và Myanmar vào các ngày 17-12, 18-12 và 19-12.

Đánh giá về lịch thi đấu dày đặc và tính chất cạnh tranh của giải, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh: “Với thể thức vòng tròn một lượt, mỗi trận đấu sắp tới đều là một trận chung kết, không được phép sai lầm. Trận mở màn gặp Malaysia là quan trọng nhất, bởi họ đang tiến bộ rất nhanh và tiệm cận với chúng ta. Đội tuyển phải tập trung tối đa cho từng trận đấu”.

Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu phấn đấu lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực.

CAO TƯỜNG