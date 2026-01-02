Đội futsal trẻ Thái Sơn Nam TPHCM có thêm bạn đồng hành

Từ những thành tích tốt trong thời gian qua, đội futsal U20 Thái Sơn Nam TPHCM đã có được nhà tài trợ trang phục thi đấu, đó là nhãn hàng Vina Authentic. Món quà đầu năm này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đội trẻ Thái Sơn Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Bảo Trung (bên trái) và ông Trần Ngọc Việt trong lễ ký hợp đồng vào ngày 2-1.

Thái Sơn Nam TPHCM đang là nơi có “lò” đào tạo futsal hàng đầu của cả nước với nhiều tuyến kế cận, góp phần giúp CLB Thái Sơn Nam TPHCM luôn duy trì vị trí số 1 ở giải VĐQG trong những năm qua. Việc Vina Authentic đồng hành cùng U20 Thái Sơn Nam TPHCM được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực cả về điều kiện tập luyện lẫn tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Là một thương hiệu thể thao nội địa đã xây dựng được uy tín và chất lượng trên thị trường, Vina Authentic cam kết cung cấp những bộ trang phục thi đấu đạt tiêu chuẩn cao nhất. Theo đó, các sản phẩm không chỉ đảm bảo về chất liệu, độ bền, sự thoải mái mà còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về màu sắc, thiết kế, phù hợp với truyền thống và bản sắc riêng của CLB Thái Sơn Nam.

Đại diện CLB Thái Sơn Nam TPHCM và nhãn hàng Vina Authentic giới thiệu trang phục thi đấu của đội U20 Thái Sơn Nam TPHCM trong thời gian tới.

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt vào ngày 2-1, CEO của Vina Authentic – ông Trần Ngọc Việt cho biết: “Chúng tôi đã đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Vina Authentic đồng hành cùng một đội futsal trẻ trong nước. Tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ tạo ra sự cộng hưởng tích cực, mang đến một động lực nhỏ nhưng ý nghĩa để các cầu thủ trẻ có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, chúng tôi tin tưởng có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu từ CLB Thái Sơn Nam TPHCM, qua đó góp phần xây dựng nên một bản sắc rất riêng cho đội bóng giàu truyền thống của futsal Việt Nam”.

Đại diện đội U20 Thái Sơn Nam, ông Nguyễn Bảo Trung bày tỏ sự vui mừng từ sự hợp tác này và sẽ góp phần thúc đẩy để các cầu thủ trẻ Thái Sơn Nam tiến xa hơn trong tương lai, ông nói: “Những thành công của đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có 2 lần dự World Cup đã tạo nên tiếng vang lớn, giúp futsal thu hút được sự quan tâm rộng rãi hơn từ người hâm mộ cũng như các đơn vị, doanh nghiệp. Hôm nay, đội U20 Thái Sơn Nam rất vui mừng khi đón nhận sự hợp tác từ Vina Authentic. Đây chắc chắn sẽ là nguồn động lực quan trọng để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và vươn xa hơn trong tương lai”.

QUỐC CƯỜNG