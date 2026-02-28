Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tranh HCĐ với Indonesia ở giải Đông Nam Á

Hai trận bán kết của giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra vào ngày 28-2. Các cô gái Việt Nam đã để thua 2-4 trước đội chủ nhà Thái Lan, qua đó đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Các cầu thủ Việt Nam tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công nhanh đầy tự tin. Ngay ở phút thứ 2, đội Việt Nam đã có bàn vươn lên dẫn trước. Biện Thị Hằng tung cú sút căng buộc thủ môn Suksen cản phá, Thu Xuân băng vào đá bồi mở tỷ số. Hưng phấn sau bàn thắng, các chân sút Việt Nam tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác.

Không lâu sau, Thái Lan dần giành lại thế trận và tạo áp lực bên phần sân đội Việt Nam. Đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 5 trước khi vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp 1 sau pha vô-lê đẹp mắt của Jenjira từ tình huống đá biên.

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 31, sau khi tham khảo VAR (VS), trọng tài quyết định không cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền trong tình huống bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan khá rõ. Ngay sau đó, Thái Lan tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm hai bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-1. Những nỗ lực của đội tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Thanh Ngân ở phút 36.

Chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dừng bước ở bán kết. Ở trận bán kết trước đó, Australia thắng Indonesia 3-2. Indonesia sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận tranh huy chương Đồng, diễn ra ngày 2-3 tới. Ngay sau đó là trận tranh chung kết giữa đội chủ nhà Thái Lan và Australia.

QUỐC CƯỜNG