Bóng đá trong nước

Thùy Trang và các đồng đội sẵn sàng để bước vào giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

SGGPO

Sáng 22-2, thầy trò đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã rời sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Thái Lan bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch futsal nữ Đông Nam Á.

639759166_1243893421277902_87853392791333262_n.jpg
Trước khi di chuyển sang Thái Lan, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa hoàn tất giai đoạn tập huấn quan trọng tại Nhật Bản và có hai trận giao hữu chất lượng với CLB futsal nữ Bardral Urayasu – một trong những đội bóng có trình độ chuyên môn cao của Nhật Bản. Ở trận đầu tiên, các cô gái Nhật Bản thắng 6-2, sang trận lượt về đoàn quân của HLV Đình Hoàng thắng 3-2.
641338885_1243893477944563_3079740593482122903_n.jpg
Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 quy tụ 7 đội tuyển futsal nữ hàng đầu khu vực, gồm: Thái Lan (hạng 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (hạng 11 thế giới), Indonesia (hạng 18 thế giới), Malaysia (hạng 21 thế giới), Myanmar (hạng 38 thế giới), Australia (hạng 66 thế giới) và Philippines (hạng 69 thế giới). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Philippines và Australia; bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
639449077_1243893354611242_7307395749860612360_n.jpg
HLV Nguyễn Đình Hoàng giữ nguyên bộ khung vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và tất cả đang có phong độ tốt nhất để sẵn sàng bước vào giải. Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan).
639590441_1243893517944559_7320974855742684240_n.jpg
Lịch thi đấu khá bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam khi cả 3 trận ở vòng bảng đều thi đấu lúc 13g30, vì thế BHL sẽ phải tính toán lại buổi ăn sáng, trưa và nghỉ ngơi hợp lý trước giờ ra sân.
Web-LichFutsalNu-DNA2026-1.png
Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Terminal Hall Nguyễn Đình Hoàng Tỉnh Nakhon Ratchasima Đình Hoàng SEA Games 33 Futsal Trình độ chuyên môn Myanmar Bộ khung Bắt thăm

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn